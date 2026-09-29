Claude a bien malgré lui décidé de compliquer la journée d’une partie de ses utilisateurs. Anthropic a confirmé, ce mardi 29 septembre, être victime d'un incident qui ne concerne pas seulement les conversations sur Claude.ai. En effet, plusieurs outils de son écosystème rencontrent aussi des erreurs ou des performances dégradées. De quoi affecter aussi bien le grand public que les développeurs qui s’appuient sur les services de l’entreprise.