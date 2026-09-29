Claude connaît une panne importante ce mardi après-midi. Le problème touche le chatbot d’Anthropic, mais aussi Claude Code, Claude Cowork, sa plateforme et certaines requêtes envoyées à son API.
Claude a bien malgré lui décidé de compliquer la journée d’une partie de ses utilisateurs. Anthropic a confirmé, ce mardi 29 septembre, être victime d'un incident qui ne concerne pas seulement les conversations sur Claude.ai. En effet, plusieurs outils de son écosystème rencontrent aussi des erreurs ou des performances dégradées. De quoi affecter aussi bien le grand public que les développeurs qui s’appuient sur les services de l’entreprise.
Plusieurs services de Claude sont touchés par une panne
Sur sa page de statut, Anthropic indique enquêter sur des problèmes affectant Claude.ai, platform.claude.com, l’API Claude, Claude Code et Claude Cowork. L’entreprise a commencé à signaler l’incident à 14h21 UTC, soit 16h21 en France métropolitaine, avant d’élargir quelques minutes plus tard la liste des services concernés.
Tous ne sont cependant pas touchés avec la même intensité, peut-on dire. À 16h36, Claude.ai, Claude Code et Claude Cowork étaient classés en panne partielle, tandis que la console destinée aux développeurs et l’API affichaient des performances dégradées.
À 16h41, un nouveau message a été publié par Anthropic. « Nous avons appliqué une mesure corrective et le taux d’erreur a considérablement diminué. Certaines tentatives de connexion, actions sur le compte et sessions Claude Code et Cowork échouent encore. Nous continuons de travailler à une solution complète. »
Ce que les utilisateurs de Claude peuvent rencontrer
Pour les utilisateurs, l’incident peut prendre plusieurs formes. Anthropic mentionne des requêtes qui échouent, des difficultés pour charger ou envoyer une conversation, ainsi que des demandes inattendues de reconnexion. Une nouvelle tentative peut parfois permettre de passer, précise l’entreprise, sans garantir que le problème disparaisse pour autant.
L’incident ne signifie donc pas que Claude, qui vient tout juste de lancer pour ses utilisateurs le modèle Sonnet 5.5, est totalement inaccessible. Mais à l’heure de la capture fournie, l’incident était toujours indiqué comme non résolu, et l’entreprise poursuivait ses investigations.