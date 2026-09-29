Votre application préférée refusait obstinément de s’ouvrir ? Le problème ne venait pas forcément de votre iPhone. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, un incident touchant Google Analytics for Firebase a fait planter au démarrage de nombreuses applications iOS et iPadOS qui intègrent cet outil.

À l’origine, une donnée mal formatée envoyée par les serveurs de Google. Dès sa réception par le composant Firebase présent dans l’application, celle-ci pouvait tout simplement se fermer.