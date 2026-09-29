Un problème dans Google Analytics for Firebase a provoqué des plantages en série sur iPhone et iPad. Google a corrigé l’incident en un peu plus de deux heures, sans intervention des développeurs ni mise à jour à télécharger.
Votre application préférée refusait obstinément de s’ouvrir ? Le problème ne venait pas forcément de votre iPhone. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, un incident touchant Google Analytics for Firebase a fait planter au démarrage de nombreuses applications iOS et iPadOS qui intègrent cet outil.
À l’origine, une donnée mal formatée envoyée par les serveurs de Google. Dès sa réception par le composant Firebase présent dans l’application, celle-ci pouvait tout simplement se fermer.
Une erreur côté Google, impossible à corriger depuis l’App Store
Les éditeurs des applications concernées n’y pouvaient donc pas grand-chose. Le bogue ne se trouvait pas dans une nouvelle version de leur logiciel et ne nécessitait aucune mise à jour à publier sur l’App Store.
Certains développeurs ont néanmoins vu les compteurs s’affoler, avec plusieurs dizaines de milliers de crashs enregistrés sur une seule application. Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur du problème, mais Google n’a pas communiqué de bilan global du nombre d’utilisateurs touchés.
Firebase existe également sur Android, mais l’incident concernait ici le SDK Google Analytics destiné aux plateformes Apple. Les smartphones Android n’étaient donc pas exposés au même problème.
Deux heures pour corriger la panne, un peu plus pour vider les caches
D’après Nick Cooke, ingénieur logiciel chez Google, les premiers plantages ont été observés 29 septembre à 2h41 à Paris (17h41 en Californie). Le correctif était entièrement déployé à 4h52, soit 2 heures et 11 minutes plus tard. Dans la majorité des cas, rien n’était à faire côté utilisateur. Pas de nouvelle version à télécharger, ni de manipulation particulière à effectuer.
Le retour à la normale a toutefois pu prendre davantage de temps sur certains appareils. Des données conservées en cache étaient susceptibles de maintenir le bogue pendant environ quatre heures après le déploiement du correctif. Google indiquait que ces derniers cas devaient disparaître d’eux-mêmes.