Le second recours touche à une matière encore plus sensible : les données issues des recherches des utilisateurs. Le DMA impose à Google de fournir aux moteurs concurrents (y compris certains services d’IA intégrant une fonction de recherche) des données anonymisées sur les requêtes, clics, consultations et classements pour qu’ils puissent améliorer leurs propres résultats. L’algorithme de Google, lui, ne doit pas être transmis.

La Commission prévoit plusieurs filtres : suppression des requêtes contenant des termes rares ou présentant une longueur inhabituelle, généralisation de la localisation et audits réguliers des entreprises souhaitant accéder au jeu de données.

Elle assure également qu’aucune information liée au compte ni aucun historique individuel de recherche ne seront transmis. Google devra avoir finalisé les données anonymisées en novembre, puis son offre tarifaire d’ici à janvier 2027.