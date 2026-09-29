Le bonheur, c’est la liberté. JBL expérimente déjà ce concept avec ses barres de son haut de gamme, comme la Bar 1300MK2 et ses enceintes Surround détachables. Avec sa nouvelle gamme Cinema SB MK2, la marque pousse le concept bien plus loin, et permet enfin d’utiliser les enceintes Bluetooth portables de son catalogue pour les canaux Surround. Une avancée intéressante pour l’écosystème JBL, qui devrait rendre sa gamme home-cinéma nettement plus attractive.
Quatre barres de son d’entrée et de milieu de gamme ont été annoncées pour le moment : SB595MK2, SB580MK2, SB550MK2, et la petite SB510MK2. La marque s’appuie sur des ensembles simples, à savoir des barres de taille moyenne, sans enceinte Surround intégrés dans le packaging, pour des architectures allant du 3.1.2 au 3.1. L’idée est de proposer une expérience abordable mais modulaire, grâce à la technologie SurroundPlay.
SurroundPlay : l’arme secrète pour l’immersion
N’allant pour le moment pas trop dans les détails, JBL présente l’arme secrète de cette nouvelle gamme : le SurroundPlay. Cette technologie permet, via une simple pression sur la barre, de l’associer à une paire d’enceintes Bluetooth JBL afin d’envoyer le flux des canaux Surround sur cette dernière. Il ne semble malheureusement pas possible d’utiliser une unique enceinte, qui assurerait le rôle d’enceinte Surround d’ambiance par exemple (en position centrale derrière la position d’écoute).
Le principe, qui s’appuie probablement sur les capacités LE Audio des récentes barres de son et des enceintes Bluetooth JBL, demeure toutefois propriétaire. Le SurroundPlay complète ainsi les capacités Surround des enceintes JBL Cove présentées ce mois-ci, les deux technologies (différentes) exploitant enfin le très large catalogue de la marque. Tempérons tout de même notre enthousiasme, puisque seule la Flip 7 sera compatible à la sortie des Cinema SB MK2. Nous pouvons évidemment espérer une mise à jour des autres enceintes Bluetooth LE Audio/Auracast.
Un quatuor simple et abordable
Quatre produits constituent la première fournée. Le modèle le plus haut de gamme, bien qu’assez abordable, est le SB595MK2. Il se compose d’une barre de son avec voie centrale dédiée et haut-parleurs verticaux (Atmos), ainsi que d’un caisson de basses avec woofer de 6,5 pouces. Cette barre intègre une entrée HDMI, un port HDMI eARC, et revendique une puissance de 440 W. Son prix est annoncé à 449,99 euros. Petite particularité, qu'elle partage avec le SB580MK2 et le SB550MK2, la barre peut se plier en U, particularité qui permet surtout de gagner de la place pour le transport.
Version légèrement simplifiée, la SB580MK2 reprend à l’identique le format et les capacités de sa grande sœur, mais fait l’impasse sur les haut-parleurs Atmos. Son prix est évidemment allégé : 349,99 euros.
Encore un peu plus simple car moins puissante, sans entrée HDMI, et ne prenant pas en charge les flux Dolby Atmos, la SB550MK2 est une barre 3.1 livrée avec un petit caisson de basses (woofer de 5,25 pouces). Elle conserve heureusement la compatibilité Auracast. Son tarif passe à 249,99 euros.
Enfin, la SB510MK2 est une simple unité 3.1/3.0 livrée sans caisson, et non pliable. Il est évident que l’association avec des enceintes Bluetooth en configuration Surround améliorera grandement l’ordinaire. La SB510MK2 est annoncée à seulement 199,99 euros.
Tout juste annoncée, la gamme JBL Cinema SB MK2 sera disponible dès le1 er octobre 2026.