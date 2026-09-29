Quatre produits constituent la première fournée. Le modèle le plus haut de gamme, bien qu’assez abordable, est le SB595MK2. Il se compose d’une barre de son avec voie centrale dédiée et haut-parleurs verticaux (Atmos), ainsi que d’un caisson de basses avec woofer de 6,5 pouces. Cette barre intègre une entrée HDMI, un port HDMI eARC, et revendique une puissance de 440 W. Son prix est annoncé à 449,99 euros. Petite particularité, qu'elle partage avec le SB580MK2 et le SB550MK2, la barre peut se plier en U, particularité qui permet surtout de gagner de la place pour le transport.