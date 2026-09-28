Abandonnée en France, la marque Wiko continue son bonhomme de chemin en Chine. Sur place, le constructeur a dévoilé son nouveau Hi MateBook 14. En dépit d’un nom qui vous est sûrement familier, l’appareil opte pour un châssis bien à lui, un clavier étonnant et une fiche technique conçue pour tailler des croupières au MacBook Air en Asie.
Nous n’en entendions plus tellement parler depuis son abandon sur le marché européen au début des années 2020, mais Wiko continue d’opérer en Chine. Propriété du constructeur chinois Tinno, connu pour sa relation industrielle et commerciale étroite avec un certain Huawei, la marque a lancé sur place son Hi MateBook 14, un PC portable amusant et plutôt bien équipé. Suffisamment en tout cas pour éveiller notre intérêt.
OLED / 120 Hz et Panther Lake aux manettes
Affiché pour l’équivalent d’environ 1100 euros chez le revendeur chinois JD.com, l’appareil mise en premier lieu sur une dalle OLED 2,8K de 14,2 pouces, montant à 120 Hz. De quoi s’attaquer sereinement au MacBook Air M5, toujours limité à une dalle IPS 2,5K / 60 Hz… Tout du moins en termes d’affichage, car sur les performances, Apple gardera la main.
Le Wiko Hi MateBook 14 se contente en effet d’un processeur Intel Core Ultra 5 325, que nous avions croisé cet été sur le nouvel Honor MagicBook 16. Une puce récente de conception et économe sur le plan énergétique, mais relativement modeste en termes de performances, notamment graphiques (son iGPU se limite en effet à 4 cœurs Xe3). L’appareil combine en revanche 24 Go de mémoire vive (Wiko indique qu’elle est configurée en dual channel) et 1 To de SSD. Une petite rareté à ce niveau de prix en 2026.
Un modèle au clavier atypique
Quoi qu’il en soit, c’est côté clavier que ce modèle chinois se démarque, avec l’utilisation de touches rondes, similaires à celles que l’on trouve sur certains claviers sans-fil affichant un look rétro. Un clavier original, installé en l’occurrence sur un châssis en aluminium de 14,5 mm d’épaisseur pour 1,33 kg.
On retrouve enfin des connectiques axées sur deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1 et une prise casque Jack 3,5 mm. L’appareil embarque du reste une batterie de 70 Wh censée fournir jusqu’à 17 heures de lecture vidéo locale.
D’ores et déjà disponible en Chine, le Wiko Hi MateBook 14 a peu de chance d’arriver en France. Si ce modèle vous intéresse, il faudra donc miser sur l’import pour en profiter… Avec toutes les contraintes que cela implique.