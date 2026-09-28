Affiché pour l’équivalent d’environ 1100 euros chez le revendeur chinois JD.com, l’appareil mise en premier lieu sur une dalle OLED 2,8K de 14,2 pouces, montant à 120 Hz. De quoi s’attaquer sereinement au MacBook Air M5, toujours limité à une dalle IPS 2,5K / 60 Hz… Tout du moins en termes d’affichage, car sur les performances, Apple gardera la main.

Le Wiko Hi MateBook 14 se contente en effet d’un processeur Intel Core Ultra 5 325, que nous avions croisé cet été sur le nouvel Honor MagicBook 16. Une puce récente de conception et économe sur le plan énergétique, mais relativement modeste en termes de performances, notamment graphiques (son iGPU se limite en effet à 4 cœurs Xe3). L’appareil combine en revanche 24 Go de mémoire vive (Wiko indique qu’elle est configurée en dual channel) et 1 To de SSD. Une petite rareté à ce niveau de prix en 2026.