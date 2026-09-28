L'objectif affiché est, bien sûr, de protéger le bloc d'alimentation contre les « bestioles », mais aussi contre l'humidité et la poussière.
Alors que les alimentations de 750 ou 850 W sont désormais monnaie courante dans le monde du PC, la société Great Wall commercialise, en Chine, un bloc ATX de seulement 230 W. Sa particularité : un revêtement interne destiné à protéger ses composants contre les insectes, l’humidité et la poussière.
Une alimentation pour les PC à faible consommation
Aujourd'hui, les blocs d'alimentation de 230 W sont devenus rarissimes. Alors que même une carte graphique d'entrée de gamme consomme plus que ça, le moindre PC un peu ambitieux table plutôt sur une alimentation capable de délivrer 600 W, 700 W, voire 800 W.
Il existe cependant des machines plus « mesurées » qui n'ont donc pas besoin d'une telle puissance et c'est précisément ce marché que Great Wall entend toucher avec son nouveau bloc donné pour 230 W. Cette alimentation vise donc plutôt les petits PC de bureau dotés d'un circuit graphique intégré, les systèmes industriels et les terminaux en point de vente.
Pourvu que le CPU soit particulièrement sobre – avec un TDP égal ou inférieur à 35 W –, l'alimentation de Great Wall peut aussi convenir à ces PC plus « classiques ». Il est en revanche exclu de tabler sur une machine gaming, le moindre GPU dédié étant à même de faire exploser cette limite, mais ce bloc a d'autres atouts que sa seule puissance.
Un revêtement pour éviter les mauvaises surprises
Sa véritable originalité se trouve à l’intérieur du bloc, Great Wall ayant appliqué un revêtement protecteur sur le PCB de son alimentation. L'objectif affiché par le fabricant chinois est de lui assurer une large protection.
Ainsi, en plus de protéger de l'humidité et de la poussière, Great Wall annonce que son bloc d'alimentation dispose d'une protection contre les insectes. Une caractéristique que l'on n'a pas l'habitude de retrouver, mais qui peut avoir du sens dans certains environnements riches « en bestioles ». Il est par exemple ici question de PC situés dans des ateliers ou des entrepôts, voire des locaux industriels où l'humidité, la poussière et, donc, les insectes peuvent proliférer.
La protection appliquée par Great Wall n'est pas détaillée, mais il ne s'agit pas de la seule sécurité mise en place. Son bloc dispose aussi de protections plus classiques, contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits. Autre annonce originale, Great Wall indique que son alimentation est conçue pour fonctionner jusqu'à une altitude de 5 000 mètres. Des fois que vous envisagiez de gravir le mont Blanc avec un PC sous le bras !
Enfin, alors que l'inflation se généralise à de nombreux produits informatiques, Great Wall dispose d'un autre atout avec son alimentation : elle est proposée à un prix d'environ 20 euros, uniquement en Chine pour le moment. Pas sûr que vous ayez besoin, demain, d'un tel produit, mais son originalité méritait bien un petit coup de projecteur.