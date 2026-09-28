Il existe cependant des machines plus « mesurées » qui n'ont donc pas besoin d'une telle puissance et c'est précisément ce marché que Great Wall entend toucher avec son nouveau bloc donné pour 230 W. Cette alimentation vise donc plutôt les petits PC de bureau dotés d'un circuit graphique intégré, les systèmes industriels et les terminaux en point de vente.

Pourvu que le CPU soit particulièrement sobre – avec un TDP égal ou inférieur à 35 W –, l'alimentation de Great Wall peut aussi convenir à ces PC plus « classiques ». Il est en revanche exclu de tabler sur une machine gaming, le moindre GPU dédié étant à même de faire exploser cette limite, mais ce bloc a d'autres atouts que sa seule puissance.