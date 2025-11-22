Toujours plus puissants, les blocs d'alimentation ATX de nos PC gagnent aussi en confort. C'est Seasonic qui ouvre le bal avec un produit fanless surpuissant.
La date de lancement n'est pas encore officialisée, mais Seasonic prépare une alimentation dépourvue de tout ventilateur tout en étant capable de délivrer jusqu'à 1 000 watts de puissance pour l'année prochaine.
Déjà des alimentations semi-passives
Aujourd'hui, la plupart des alimentations un tant soit peu modernes sont dites semi-passives. Entendez par là que si la charge reste relativement faible, elles sont capables de couper complètement leur système de ventilation.
Ainsi, sur des blocs – ventilés – d'une puissance d'environ 1 000 watts, il suffit de rester sous les 500 à 600 watts de consommation réelle pour que l'alimentation laisse son ventilateur au repos. De fait, on obtient un produit que l'on qualifie de complètement silencieux. Bien sûr, dès que la consommation passe au-dessus du seuil défini, le ventilation entre en action.
L'amélioration des technologies a permis de faire progresser ce seuil « fanless », mais – en théorie – il suffit donc de prendre un bloc d'alimentation conçu pour délivrer jusqu'à 1 000 watts de puissance et de le limiter volontairement à 600 watts pour se passer de tout refroidissement et avoir un bloc fanless.
1 000 watts fanless et certifié Titanium
Seasonic a sans doute procédé de la même manière pour concevoir un nouveau bloc fanless qui atteindra une puissance assez remarquable de 1 000 watts. Il s'agit du premier produit de ce type.
La célèbre marque de blocs d'alimentation n'est pas entré dans les détails, mais il serait donc logique qu'à la base de ce nouveau produit, on trouve un bloc ventilé en mesure de délivrer 1 300 voire 1 500 watts. Seasonic l'aurait ensuite limité à 1 000 watts pour en retirer la ventilation. Notez au passage que ce bloc fanless est prévu pour afficher la certification Titanium.
De fait, cette alimentation serait en mesure de garder une efficacité de 94 % sur une charge de 50 % comme les autres modèles de la marque. Seasonic n'avance pour le moment aucune autre donnée à propos de son futur bloc dont on ne connaît ni le positionnement tarifaire ni la fenêtre de lancement autrement que par un très approximatif « courant-2026 ».