Aujourd'hui, la plupart des alimentations un tant soit peu modernes sont dites semi-passives. Entendez par là que si la charge reste relativement faible, elles sont capables de couper complètement leur système de ventilation.

Ainsi, sur des blocs – ventilés – d'une puissance d'environ 1 000 watts, il suffit de rester sous les 500 à 600 watts de consommation réelle pour que l'alimentation laisse son ventilateur au repos. De fait, on obtient un produit que l'on qualifie de complètement silencieux. Bien sûr, dès que la consommation passe au-dessus du seuil défini, le ventilation entre en action.