Google s'inspire de Microsoft et ses mises à jour de Pixel font autant peur que celles de Windows

Si vous n'avez pas encore procédé à l'installation des correctifs de septembre, alors, dans le doute, mieux vaut s'assurer d'avoir bien sauvegardé photos et fichiers en ligne avant de lancer l'opération.

En dernier recours, il faut donc réinitialiser le smartphone. Éteignez-le, maintenez les boutons Power et volume bas jusqu'au mode Fastboot, passez en mode récupération, puis maintenez Power tout en appuyant une fois sur volume haut pour choisir "Effacer les données/restauration usine" et confirmez avec Power.