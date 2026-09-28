Google s'inspire de Microsoft et ses mises à jour de Pixel font autant peur que celles de Windows

Depuis le déploiement de la mise à jour Android de septembre, des propriétaires de Pixel se retrouvent bloqués devant leur écran de verrouillage. Le schéma de sécurité se réinitialise, le code PIN ne fonctionne pas et pour certains, seule une réinitialisation d'usine permet de retrouver l'accès au téléphone.
Les témoignages remontent depuis quelques jours sur Reddit et les forums, sur plusieurs modèles à la fois. Google n'a pour l'instant rien communiqué sur l'ampleur réelle du problème.
Le schéma casse après deux points, le code après un chiffre
Un possesseur de Pixel 10 Pro XL a été le premier à décrire le problème sur Reddit. Son schéma de déverrouillage se réinitialise systématiquement après deux points tracés, quel que soit le point de départ. Redémarrage, mode sans échec, écran nettoyé, souris USB branchée via un adaptateur, réinstallation du même build en sideloading. Rien n'a fonctionné. Seule une réinitialisation d'usine a débloqué l'appareil. Un possesseur de Pixel 8a voit son PIN rejeté dès la première touche, et un utilisateur de Pixel 8 Pro rapporte désormais le même comportement.
Ce n'est pas qu'un simple écran figé. Sur Android, la plupart des fichiers personnels sont stockés dans un espace chiffré dont la clé se calcule à partir du code, du schéma ou du mot de passe. Le verrou de l'écran fait donc partie du chiffrement lui-même. Sans lui, personne, pas même Google, ne peut lire les données. C'est pour cette raison que la page d'assistance du groupe renvoie vers l'effacement complet du téléphone en cas de blocage, la restauration depuis le compte Google reste la seule solution.
Ce problème touche uniquement le firmware Pixel. Nous rapportions déjà, il y a plusieurs mois, des soucis de Wi-Fi et de Bluetooth apparus après une précédente mise à jour Pixel. La succession de correctifs qui créent leurs propres bugs commence furieusement à rappeler Microsoft et ses Patch Tuesday mensuels apportant leur lot de problèmes à chaque mise à jour de Windows.
Si vous n'avez pas encore procédé à l'installation des correctifs de septembre, alors, dans le doute, mieux vaut s'assurer d'avoir bien sauvegardé photos et fichiers en ligne avant de lancer l'opération.
En dernier recours, il faut donc réinitialiser le smartphone. Éteignez-le, maintenez les boutons Power et volume bas jusqu'au mode Fastboot, passez en mode récupération, puis maintenez Power tout en appuyant une fois sur volume haut pour choisir "Effacer les données/restauration usine" et confirmez avec Power.