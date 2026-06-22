Quelques jours après le déploiement de la version finale d'Android 17, plusieurs propriétaires de smartphones Pixel signalent un nouveau dysfonctionnement, cette fois lié directement à l'écran tactile de leur appareil.
Après les soucis de connexion Wi-Fi et la disparition de certains widgets déjà relevés ces derniers jours, c'est au tour de la réactivité tactile de dérailler sur plusieurs modèles de la gamme. Les appuis et les gestes de défilement sont concernés, sans que Google ait pour l'instant proposé de correctif universel.
Le tactile en roue libre depuis Android 17
Selon Android Authority, plusieurs problèmes ont été repérés par des utilisateurs sur Reddit. Ces derniers décrivent quatre comportements distincts de l'écran tactile avec parfois des appuis comptabilisés en double ou en plusieurs exemplaires pour un seul contact, et parfois d'autres gestes au contraire partiellement ignorés et comptabilisés en nombre insuffisant, ou encore des appuis totalement ignorés par le système. Certains soulignent aussi une inversion du sens de défilement. Un propriétaire de Pixel 8 Pro décrit par exemple une succession de balayages efficaces sur YouTube Shorts, suivie d'une absence de réactivité d'environ trois secondes, avant que l'écran ne redevienne fonctionnel.
D'après les premiers retours, le bug ne se limite pas à un seul modèle : il toucherait l'ensemble de la gamme Pixel compatible avec Android 17. Le problème a également été signalé sur l'IssueTracker, l'outil utilisé par Google pour centraliser les rapports de bugs. D'autres dysfonctionnements ont été détectés depuis le lancement de la mise à jour, à commencer par un problème de connectivité Wi-Fi qui empêchait certaines applications Google de fonctionner correctement malgré une connexion apparemment active. D'autres utilisateurs ont aussi rapporté avoir perdu leur connexion 5G sans raison apparente.
Que faire si vous êtes affectés ?
Pour tenter de résoudre le souci tactile, l'équipe de support de Google propose une manipulation précise. Rendez-vous au sein des paramètres, puis Applications > Voir toutes les applications. Sélectionnez Pixel Launcher, puis Stockage et cache, et enfin videz le cache.
Une partie des utilisateurs concernés indique cependant que cette opération ne change rien à leur problème. D'autres ont réussi à apporter une correction en désactivant puis en réactivant l'option Smooth Display dans les paramètres d'affichage. Il est par ailleurs possible que le clavier ne réponde plus au sein de l'application Gmail. Selon un autre utilisateur, il est nécessaire de désinstaller les mises à jour de l'application puis de les réinstaller.
Pour l'heure, aucun correctif officiel n'a été annoncé pour ce bug tactile. Mieux vaut donc patienter avant de basculer vers Android 17 si vous ne l'avez pas encore installé, au moins jusqu'à la publication d'une mise à jour.