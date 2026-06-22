Selon Android Authority, plusieurs problèmes ont été repérés par des utilisateurs sur Reddit. Ces derniers décrivent quatre comportements distincts de l'écran tactile avec parfois des appuis comptabilisés en double ou en plusieurs exemplaires pour un seul contact, et parfois d'autres gestes au contraire partiellement ignorés et comptabilisés en nombre insuffisant, ou encore des appuis totalement ignorés par le système. Certains soulignent aussi une inversion du sens de défilement. Un propriétaire de Pixel 8 Pro décrit par exemple une succession de balayages efficaces sur YouTube Shorts, suivie d'une absence de réactivité d'environ trois secondes, avant que l'écran ne redevienne fonctionnel.

D'après les premiers retours, le bug ne se limite pas à un seul modèle : il toucherait l'ensemble de la gamme Pixel compatible avec Android 17. Le problème a également été signalé sur l'IssueTracker, l'outil utilisé par Google pour centraliser les rapports de bugs. D'autres dysfonctionnements ont été détectés depuis le lancement de la mise à jour, à commencer par un problème de connectivité Wi-Fi qui empêchait certaines applications Google de fonctionner correctement malgré une connexion apparemment active. D'autres utilisateurs ont aussi rapporté avoir perdu leur connexion 5G sans raison apparente.