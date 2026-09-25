Le format d’échange peut couvrir davantage que les passkeys, notamment des codes TOTP ou des clés SSH lorsque les applications les prennent en charge. Ce n’est pas ce que Google Password Manager exporte ici : son transfert porte sur les mots de passe et les passkeys. La distinction compte si vous espériez déplacer tout le contenu d’un coffre en une seule opération.