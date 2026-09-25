Les passkeys stockées dans Google Password Manager peuvent désormais rejoindre un autre gestionnaire sans être recréées une par une.
Changer de gestionnaire de mots de passe était déjà pénible avec un fichier CSV à manipuler. Pour les passkeys, c’était pire : faute de transfert, il fallait les recréer sur chaque site. Google Password Manager propose maintenant une sortie plus pratique, à condition de comprendre ce que signifie « exporter » ici : aucun fichier de clés à télécharger, le transfert se fait entre applications.
Google Password Manager passe ses passkeys directement à une autre application
Le transfert repose sur la Credential Transfer API d’Android et sur le Credential Exchange Format de la FIDO Alliance. Ce format décrit les identifiants à échanger ; Android organise ensuite leur passage entre deux gestionnaires installés sur le même téléphone. D’après Androidpolice, Google Password Manager peut actuellement envoyer mots de passe et passkeys vers 1Password, Bitwarden ou Dashlane.
La démarche commence dans l’application de destination, en choisissant l’import depuis un autre fournisseur. Android affiche alors les gestionnaires compatibles présents sur le téléphone : il faut sélectionner Google Password Manager, choisir le compte concerné, confirmer son identité avec le verrouillage de l’écran, puis approuver le transfert. Sur un nouveau téléphone, le code de l’ancien appareil ou le PIN de Google Password Manager peut aussi être demandé.
300 mots de passe et passkeys en moins d'une minute
Le journaliste d'AndroidPolice raconte avoir déplacé 300 mots de passe et passkeys, accumulés depuis 2019. Une fois le transfert approuvé, l’opération aurait pris moins d’une minute. Il a ensuite défini Bitwarden comme gestionnaire par défaut, tout en conservant ses copies dans Google Password Manager.
L’absence de fichier CSV est surtout intéressante pour les passkeys : leur partie privée n’a pas vocation à se retrouver dans un document lisible. Les identifiants bruts ne seraient exposés ni à Android ni à une application non vérifiée pendant l’échange.
Android 14 minimum pour vraiment en profiter
L’API vise Android 8 et les versions suivantes, mais ce seuil ne suffit pas forcément pour migrer. L’import dans Bitwarden ou 1Password exige Android 14 ainsi que Google Play Services 26.21 ou une version ultérieure. Les exigences propres à Dashlane et les territoires où la fonction est disponible ne sont pas précisés.
Le format d’échange peut couvrir davantage que les passkeys, notamment des codes TOTP ou des clés SSH lorsque les applications les prennent en charge. Ce n’est pas ce que Google Password Manager exporte ici : son transfert porte sur les mots de passe et les passkeys. La distinction compte si vous espériez déplacer tout le contenu d’un coffre en une seule opération.
Pour qui voulait quitter Google Password Manager sans recréer ses passkeys site par site, cette passerelle enlève un obstacle concret. Encore faut-il que le téléphone et le gestionnaire d’arrivée remplissent les conditions : la porte s’ouvre, mais pas nécessairement sur tous les appareils.