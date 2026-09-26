Ando n’arrive évidemment pas sur un terrain vierge. Slack et Teams intègrent déjà leurs propres agents, tandis que Buzz, lancé par Jack Dorsey, explore également une messagerie mêlant humains et IA, avec un positionnement davantage tourné vers les développeurs.



La différence revendiquée par Ando tient surtout à sa conception : plutôt que d’ajouter les agents après coup à un outil destiné aux humains, la société veut construire la messagerie directement autour de cette cohabitation.



Sara Du reconnaît néanmoins que les premières versions d’Ando pouvaient simplement donner l’impression d’être une messagerie moins aboutie que les solutions existantes. Aujourd’hui, la plateforme commence avec des équipes de 2 à 40 humains, et Ando indique encore travailler à absorber sa liste d’attente.

La société dit déjà travailler avec des clients dans le logiciel, l’immobilier et la finance, répartis dans 15 pays. Elle vient également de lever 20 millions de dollars lors de ses premiers tours de financement, notamment auprès d’Accel, Index Ventures et Emergence.



Derrière Ando, c’est surtout une évolution plus large qui commence à se dessiner : après avoir appris à utiliser nos logiciels, les agents IA cherchent désormais une place directement au sein des équipes avec lesquelles ils travaillent.