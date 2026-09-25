Contacté par Clubic, Sony France indique que « le problème de délai / synchronisation audio HDMI a été corrigé dans la dernière version logicielle approuvée la semaine dernière ».



Le constructeur confirme également que le problème avait bien été identifié en interne et que son correctif est désormais en cours de déploiement.



Pour rappel, le bug concernait notamment plusieurs générations de téléviseurs BRAVIA équipées du SoC MediaTek Pentonic 1000 et passées sous Android 14. Dans certaines configurations HDMI, le décalage entre l’image et le son pouvait s’accentuer au fil du temps, avec des valeurs particulièrement élevées observées lors de différents tests.