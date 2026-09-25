Sony France nous confirme que le problème de délai et de synchronisation audio HDMI rencontré sur plusieurs téléviseurs BRAVIA a bien été corrigé. Le déploiement de la mise à jour a commencé en France et doit progressivement atteindre l’ensemble du parc concerné d’ici début octobre.
Un premier firmware avait commencé à être distribué à l’étranger et les retours utilisateurs laissaient penser que le correctif était enfin arrivé. Sony France vient désormais de nous le confirmer officiellement.
Un correctif validé par Sony
Contacté par Clubic, Sony France indique que « le problème de délai / synchronisation audio HDMI a été corrigé dans la dernière version logicielle approuvée la semaine dernière ».
Le constructeur confirme également que le problème avait bien été identifié en interne et que son correctif est désormais en cours de déploiement.
Pour rappel, le bug concernait notamment plusieurs générations de téléviseurs BRAVIA équipées du SoC MediaTek Pentonic 1000 et passées sous Android 14. Dans certaines configurations HDMI, le décalage entre l’image et le son pouvait s’accentuer au fil du temps, avec des valeurs particulièrement élevées observées lors de différents tests.
Un déploiement progressif jusqu’au 7 octobre
Sony ne pousse toutefois pas la mise à jour simultanément sur tous les téléviseurs. Le calendrier communiqué pour la France est le suivant :
- 24 septembre 2026 : environ 20 % du parc installé
- 30 septembre 2026 : environ 50 %
- 7 octobre 2026 : 100 % du parc
Il est donc parfaitement normal que certains propriétaires de BRAVIA ne voient pas encore apparaître la mise à jour aujourd’hui.
Sony précise enfin que cette nouvelle version logicielle sera également référencée sur son site d’assistance. Pour les utilisateurs concernés, l’essentiel est désormais acquis : le constructeur reconnaît officiellement le problème et confirme que son correctif est en cours de diffusion en France.