En Chine, Geely a rechargé une voiture électrique de 10 à 70 % en 4 minutes et 30 secondes, sur une borne capable de délivrer 2,25 MW. En France, 38 % des voitures neuves vendues en août étaient électriques. Les conducteurs français ont-ils pour autant besoin d'une recharge aussi extrême ?
Avec la cinquième génération de sa borne Geely Smart Charging, présentée avant-hier, le constructeur de Hangzhou devance de trente secondes la dernière promesse de BYD, son grand rival chinois. On vous relayait l'arrivée de ce système de recharge en 4 minutes. Mais pour la France, l'enjeu est ailleurs. Plus d'une voiture neuve sur trois vendue dans l'Hexagone depuis juillet est électrique, alors que la part des modèles 100 % électriques n'était que de 3,5 % dans le parc de 40 millions de voitures recensé au 1er janvier 2026 par le service statistique du ministère de la Transition écologique.
Plus d'une voiture neuve sur trois est électrique en France
En juillet, 44 378 voitures électriques neuves ont été immatriculées en France, soit 35 % du marché. Sur les sept premiers mois de l'année, leur nombre s'élève à 285 938, pour une part de 29 % et une hausse de 70 % sur un an, d'après AAA Data. Le gouvernement avait relancé le leasing social le 16 juillet, avec 50 000 voitures proposées à 200 euros par mois maximum, tandis que de nombreux acheteurs ont délaissé le thermique après la flambée des prix du carburant au printemps.
En août, la proportion a encore progressé, à 38 %, avec 36 159 immatriculations sur 94 351 voitures neuves et un volume multiplié par plus de deux en un an. On vous avait d'ailleurs parlé de ce mois d'août record, largement dominé par le Tesla Model Y. Dans les flottes d'entreprise, sous la pression fiscale, la part de l'électrique est de 42 %.
À l'échelle européenne, 30,5 % des voitures neuves immatriculées en août dans les 16 marchés étaient électriques, selon Reuters. Plus de 1,67 million de voitures électriques ont été immatriculées depuis janvier, soit 33,1 % de plus qu'en 2025, alors que Transport & Environment prévoyait une part de 23 % pour l'Union européenne sur l'ensemble de l'année.
Les conducteurs français sollicitent aussi davantage les bornes publiques, avec en moyenne 39,3 sessions de recharge par point en août, contre environ 31 un an plus tôt, pour une énergie délivrée en hausse de 34 %, selon le baromètre de l'Avere-France. Fin juillet, il y avait plus de 200 000 points de recharge publics dans le pays, mais les opérateurs ont ralenti leurs installations de 27 % au premier semestre, par rapport à 2025.
Pour des centaines de milliers d'acheteurs, le temps passé à la borne est un critère d'achat. Il est en revanche impossible de déduire de ces chiffres un besoin de bornes à 2,25 MW sur les routes françaises.
2,25 MW à la borne, 1 093 kW dans la voiture
Il y a six mois, BYD promettait une recharge de 10 à 70 % en 5 minutes environ, sur des bornes Flash Charging de 1 500 kW dont 20 000 exemplaires doivent être installés en Chine d'ici décembre. Geely a conçu sa Shendun Golden Battery pour un taux de charge de 12C et annonce 4 minutes et 30 secondes de 10 à 70 %, puis 8 minutes et 40 secondes de 10 à 97 %, sur une Lynk & Co 10 et une Zeekr 001. Avec un taux de 12C, la puissance de charge est égale à douze fois la capacité de la batterie, soit environ 1 200 kW pour un pack de 100 kWh.
Le chiffre de 2,25 MW est la puissance maximale de la borne, jamais celle reçue par la batterie pendant toute la recharge. Lors des essais, le pic mesuré sur la Lynk & Co 10 était de 1 093 kW, soit moins de la moitié de la capacité de la borne. Au fil de la charge, la batterie chauffe, si bien que la puissance diminue à mesure qu'elle se remplit.
Pour contenir cette chaleur, Geely a conçu avec la start-up chinoise StepFun un logiciel d'intelligence artificielle capable de prévoir la température de la batterie trente secondes à l'avance et d'ajuster la puissance en conséquence. Lors de ses essais, la température moyenne de la batterie était de 55 °C, avec un pic inférieur à 65 °C. Le constructeur a toutefois mené ces tests lui-même, sur deux modèles de ses marques Lynk & Co et Zeekr.
En Chine, Geely prévoit plus de 100 000 pistolets de recharge d'ici fin 2027, dont plus de 50 000 bornes Geely Smart Charging, mais n'a annoncé aucun déploiement en Europe. En France, 12 % des 185 501 points de recharge publics recensés fin 2025 avaient une puissance d'au moins 150 kW, d'après Avere France.
Les acheteurs français sont assez nombreux pour faire du temps de charge un argument commercial, mais il faudra des voitures capables d'encaisser un mégawatt pour tirer parti de telles bornes. Xpeng a pris le problème par l'autre bout en février, avec l'installation annoncée en Europe de bornes de 1 000 kW ouvertes à toutes les marques, d'abord au Danemark, puis en France. Or, les modèles actuels du constructeur chinois sont incapables de recevoir une telle puissance.