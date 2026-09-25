En juillet, 44 378 voitures électriques neuves ont été immatriculées en France, soit 35 % du marché. Sur les sept premiers mois de l'année, leur nombre s'élève à 285 938, pour une part de 29 % et une hausse de 70 % sur un an, d'après AAA Data. Le gouvernement avait relancé le leasing social le 16 juillet, avec 50 000 voitures proposées à 200 euros par mois maximum, tandis que de nombreux acheteurs ont délaissé le thermique après la flambée des prix du carburant au printemps.

En août, la proportion a encore progressé, à 38 %, avec 36 159 immatriculations sur 94 351 voitures neuves et un volume multiplié par plus de deux en un an. On vous avait d'ailleurs parlé de ce mois d'août record, largement dominé par le Tesla Model Y. Dans les flottes d'entreprise, sous la pression fiscale, la part de l'électrique est de 42 %.

À l'échelle européenne, 30,5 % des voitures neuves immatriculées en août dans les 16 marchés étaient électriques, selon Reuters. Plus de 1,67 million de voitures électriques ont été immatriculées depuis janvier, soit 33,1 % de plus qu'en 2025, alors que Transport & Environment prévoyait une part de 23 % pour l'Union européenne sur l'ensemble de l'année.

Les conducteurs français sollicitent aussi davantage les bornes publiques, avec en moyenne 39,3 sessions de recharge par point en août, contre environ 31 un an plus tôt, pour une énergie délivrée en hausse de 34 %, selon le baromètre de l'Avere-France. Fin juillet, il y avait plus de 200 000 points de recharge publics dans le pays, mais les opérateurs ont ralenti leurs installations de 27 % au premier semestre, par rapport à 2025.

Pour des centaines de milliers d'acheteurs, le temps passé à la borne est un critère d'achat. Il est en revanche impossible de déduire de ces chiffres un besoin de bornes à 2,25 MW sur les routes françaises.