Le projet d'électrification de la France continue de se matérialiser. On vient ainsi d'atteindre un nouveau record dans le pays au niveau des points de recharge électrique publics.
Si l'on veut que les voitures électriques deviennent une alternatives aussi viables que les voitures thermiques pour la majorité de la population française, il est nécessaire de créer des infrastructures de recharge couvrant tout le territoire. Et c'est ce que l'on peut de plus en plus observer, le nombre de points recharge électrique croissant en parallèle des ventes de voitures électriques dans l'hexagone.
200 045 points de recharge électrique publics comptabilisés en France
Le nombre de points de recharge électrique publics ne cesse d'augmenter en France. Et d'après le dernier baromètre de l'Avere, on vient même de dépasser les 200 000. Plus exactement, au 31 juillet 2026, la France comptait 200 045 points de recharge électrique ouverts à tous - pour 55 587 stations électriques.
Un chiffre qui fait plaisir, mais qui doit aussi être regardé dans le détail pour observer un phénomène moins agréable : la croissance se fait dorénavant moins rapide. Ainsi, lors du premier semestre 2025, on avait pu compter 19 880 nouveaux points de recharge électrique. Lors de la même période cette année, ce sont « seulement » 14 544 nouveaux points qui ont vu le jour. Aujourd'hui, il y a en moyenne 297 points de recharge pour 100 000 habitants en France.
L'Île-de-France très loin devant les autres
Si l'on décompose ce chiffre au niveau des différentes régions françaises, sans surprise, la région la mieux dotée se retrouve être l'Île-de-France, avec 33 830 points de recharge électrique. Elle est suivie par les régions Auvergne-Rhône-Alpes (24 511 points) et la Nouvelle-Aquitaine (21 524 points).
Près de la moitié de ces points se retrouvent au niveau des commerces (47%), quand 30% sont installés eux dans des parkings. Le reste se retrouve au niveau de la voirie (13%), des entreprises (4%) et des autoroutes (2%). Pour rappel, l'objectif du gouvernement est d'atteindre les 400 000 points publics à l'horizon 2030. Au rythme actuel, ce but ne pourra être atteint. Les pouvoirs publics vont-ils pousser un peu plus le projet ?
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