Le nombre de points de recharge électrique publics ne cesse d'augmenter en France. Et d'après le dernier baromètre de l'Avere, on vient même de dépasser les 200 000. Plus exactement, au 31 juillet 2026, la France comptait 200 045 points de recharge électrique ouverts à tous - pour 55 587 stations électriques.

Un chiffre qui fait plaisir, mais qui doit aussi être regardé dans le détail pour observer un phénomène moins agréable : la croissance se fait dorénavant moins rapide. Ainsi, lors du premier semestre 2025, on avait pu compter 19 880 nouveaux points de recharge électrique. Lors de la même période cette année, ce sont « seulement » 14 544 nouveaux points qui ont vu le jour. Aujourd'hui, il y a en moyenne 297 points de recharge pour 100 000 habitants en France.