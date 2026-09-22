Du côté des constructeurs chinois, on cherche à proposer une vitesse de recharge de véhicule la plus élevée possible. Et Geely devrait encore repousser les limites avec son système qui arrive.
Aujourd'hui, la Chine est LE pays des voitures électriques, que ce soit par la taille de son marché ou par le nombre de puissants constructeurs que l'empire du Milieu compte. Et ceux-ci se livrent à une concurrence féroce non seulement au niveau des prix, mais aussi sur des spécificités techniques, comme la vitesse de recharge. Domaine dans lequel Geely pourrait nous étonner cette semaine !
Geely sur le point de présenter un système qui offre une vitesse de recharge record de 4 minutes
L'autre guerre des fabricants automobiles chinois, celle de la vitesse de recharge des batteries, bat son plein actuellement. Et la prochaine banderille va être plantée par Geely, ce mercredi 23 septembre, à l'occasion d'un nouvel événement.
Le géant chinois va en effet présenter des chargeurs capables de fournir une puissance exceptionnelle de 2,2 MW. D'après le message promotionnel posté sur les réseaux sociaux chinois, ce dernier permettrait de recharge le véhicule électrique connecté en quatre minutes !
Geely battrait le géant BYD à plate couture
Ici, il faut noter que le marketing de cet événement reste tout de même légèrement flou, puisque Geely ne donne pas de précision sur le sens de ces 4 minutes. On n'imagine en effet pas qu'il s'agisse ici de passer de 0 à 100% de charge en aussi peu de temps, sachant que la vitesse de recharge a tendance à fortement ralentir autour des 100%.
Il y a ainsi de grandes chances que Geely ici fasse la promotion d'un système de recharge passant de 10 à 70% (ou 80%) en un temps aussi bref. Mais même si c'était le cas, le constructeur réussirait alors à faire encore mieux que BYD, le leader mondial du secteur ayant officialisé en mars dernier sa technologie dite Flash Charging, permettant de charger un véhicule de 10 à 70% en 5 minutes.