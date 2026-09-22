Ici, il faut noter que le marketing de cet événement reste tout de même légèrement flou, puisque Geely ne donne pas de précision sur le sens de ces 4 minutes. On n'imagine en effet pas qu'il s'agisse ici de passer de 0 à 100% de charge en aussi peu de temps, sachant que la vitesse de recharge a tendance à fortement ralentir autour des 100%.

Il y a ainsi de grandes chances que Geely ici fasse la promotion d'un système de recharge passant de 10 à 70% (ou 80%) en un temps aussi bref. Mais même si c'était le cas, le constructeur réussirait alors à faire encore mieux que BYD, le leader mondial du secteur ayant officialisé en mars dernier sa technologie dite Flash Charging, permettant de charger un véhicule de 10 à 70% en 5 minutes.