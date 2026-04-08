Geely a publié sur la vidéo d'une 10+ branchée sur une borne Zeekr V4, montant de 10 à 80 % en 5 minutes 32 secondes, avec une puissance moyenne de 492 kW. La batterie Shield Gold Brick de 100 kWh absorbe une pointe supérieure à 1,1 mégawatt, et atteint 97 % en 8 minutes 42 secondes

Pour mémoire, Tesla plafonne à 500 kW sur ses Superchargeurs V4 et aucune voiture particulière de la marque n'en tire plus de 250 kW en pratique.

La démonstration s'est déroulée dans des conditions optimales, avec une borne Zeekr V4 certifiée à 1,2 MW en puissance nominale. Mais que les futurs propriétaires ne s'attendent pas à reproduire ces chiffres à chaque recharge.

Avec 912 chevaux en version maximale et une vitesse de pointe à 240 km/h, la 10+ intègre aussi des innovations de refroidissement des cellules pour tenir ces puissances de charge extrêmes. La batterie Shield Gold Brick tourne à 900 volts, Geely ayant généralisé cette architecture sur plusieurs modèles du groupe.