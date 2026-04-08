La berline Lynk & Co 10+, du groupe Geely, passe de 10 à 97 % de charge en 8 minutes et 42 secondes, avec une puissance de pointe supérieure à 1,1 mégawatt. Un résultat légèrement meilleur que la BYD Flash de première génération, et sans commune mesure avec ce que Tesla propose aujourd'hui sur ses voitures particulières.
Geely a publié sur la vidéo d'une 10+ branchée sur une borne Zeekr V4, montant de 10 à 80 % en 5 minutes 32 secondes, avec une puissance moyenne de 492 kW. La batterie Shield Gold Brick de 100 kWh absorbe une pointe supérieure à 1,1 mégawatt, et atteint 97 % en 8 minutes 42 secondes
Pour mémoire, Tesla plafonne à 500 kW sur ses Superchargeurs V4 et aucune voiture particulière de la marque n'en tire plus de 250 kW en pratique.
La démonstration s'est déroulée dans des conditions optimales, avec une borne Zeekr V4 certifiée à 1,2 MW en puissance nominale. Mais que les futurs propriétaires ne s'attendent pas à reproduire ces chiffres à chaque recharge.
Avec 912 chevaux en version maximale et une vitesse de pointe à 240 km/h, la 10+ intègre aussi des innovations de refroidissement des cellules pour tenir ces puissances de charge extrêmes. La batterie Shield Gold Brick tourne à 900 volts, Geely ayant généralisé cette architecture sur plusieurs modèles du groupe.
La borne Zeekr V4, aussi importante que la batterie
La démonstration n'aurait pas eu lieu sans la borne Zeekr V4. Zeekr, autre marque du groupe Geely, annonce officiellement 1,2 MW sur ce chargeur, certains témoignages évoquant une puissance réelle encore supérieure. La 10+ partage la plateforme SEA avec le Zeekr 001, lui aussi passé à 900 volts, capable de 10 à 80 % en 7 minutes. Geely construit donc simultanément les véhicules et les bornes calibrées pour les alimenter à pleine puissance, deux briques du même écosystème.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, BYD fait exactement la même chose. Wang Chuanfu, président de BYD, a annoncé 20 000 stations Flash de deuxième génération en Chine d'ici fin 2026, déjà 5 000 déployées en mars, capables de délivrer 1,5 mégawatt par connecteur. Les deux groupes développent ainsi leurs réseaux en parallèle de leurs véhicules, sur un marché chinois qui fait la course au mégawatt.
Tesla plafonne à 500 kW et Zeekr dépasse le mégawatt
Les Superchargeurs V4 de Tesla délivrent au maximum 500 kW, soit moins de la moitié de ce que produit la borne Zeekr V4. Tesla travaille sur des mégachargeurs à 1,2 MW, mais ceux-ci sont dédiés au Semi, son camion électrique, et à l'heure où nous écrivons ces lignes, Elon Musk n'a fait aucune annonce équivalente pour ses berlines grand public.
BYD a de son côté confirmé un déploiement de ses bornes Flash en Europe, en commençant par la Denza Z9GT. Si ces infrastructures s'installent sur le continent, les voitures compatibles d'autres marques pourront s'y brancher, mais à des puissances bien inférieures à celles des modèles BYD.
La 10+ reste pour l'instant réservée à la Chine. Lynk & Co est présent en Europe, et la plateforme SEA y circule déjà via le Volvo EX30 et les Smart #1 et #3. BYD amène ses bornes avant ses voitures. Geely n'a encore rien annoncé dans ce sens.