Il y a 30 ans, Apple avait conçu un OS qui n'est jamais sorti, et vous pouvez maintenant le tester

Apple avait construit Copland autour d'un micronoyau appelé Nukernel. Ce petit cœur gérait la mémoire et le lancement des programmes. Le réseau et les fichiers passaient par des programmes séparés, censés limiter les plantages généraux du Mac. Michael Steil, connu pour ses travaux de rétro-ingénierie sur du matériel ancien, a fait tourner cette architecture sur DingusPPC, un émulateur open source de Power Macintosh. Il y a démarré D11E4, la dernière bêta connue de Copland, distribuée en son temps à une poignée de développeurs. Le résultat a ensuite été compilé en WebAssembly, une technologie qui exécute du code proche du langage machine dans un navigateur, sans rien installer.