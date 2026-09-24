Il y a 30 ans, Apple avait conçu un OS qui n'est jamais sorti, et vous pouvez maintenant le tester

Le développeur Michael Steil a réussi à faire tourner Copland, le système d'exploitation qu'Apple avait abandonné en 1996, directement dans un navigateur web.
Copland devait succéder à System 7 avec un noyau moderne et une meilleure stabilité. Apple a arrêté le projet avant sa sortie, et personne n'avait réussi à le faire tourner en émulation jusqu'ici.
Onze correctifs pour réveiller un système qu'Apple jugeait déjà perdu en 1996
Apple avait construit Copland autour d'un micronoyau appelé Nukernel. Ce petit cœur gérait la mémoire et le lancement des programmes. Le réseau et les fichiers passaient par des programmes séparés, censés limiter les plantages généraux du Mac. Michael Steil, connu pour ses travaux de rétro-ingénierie sur du matériel ancien, a fait tourner cette architecture sur DingusPPC, un émulateur open source de Power Macintosh. Il y a démarré D11E4, la dernière bêta connue de Copland, distribuée en son temps à une poignée de développeurs. Le résultat a ensuite été compilé en WebAssembly, une technologie qui exécute du code proche du langage machine dans un navigateur, sans rien installer.
Il a fallu onze correctifs pour que le système accepte simplement de démarrer. En 1996 déjà, l'équipe qualité d'Apple plaisantait sur une sortie possible vers 2030, tant les bogues s'accumulaient. Ces correctifs sont publiés sur une branche du dépôt GitHub de Steil. Il précise ne pas avoir utilisé d'intelligence artificielle pour les écrire. DingusPPC refuse ce type de contribution.
Sur la version en ligne, un clic permet de transférer le clavier et la souris à la machine émulée. La touche Echap permet de reprendre le contrôle. En cas d'erreur, un débogueur s'ouvre, et un clic sur "Continuer" relance l'exécution. Le démarrage prenait 30 secondes sur du matériel d'époque. Il s'effectue maintenant en temps réel sur un ordinateur récent, avec deux applications fournies, GXSlidemaster et Eric's Solitaire.