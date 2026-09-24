L'ESA et Mistral veulent aussi étudier comment déployer ces outils sur une infrastructure européenne, avec des garanties de sécurité, de résilience, de traçabilité et d'auditabilité, et une protection des données sensibles. Concrètement, la traçabilité permet de déterminer comment une IA est arrivée à un résultat, et l'auditabilité, de faire vérifier son fonctionnement par un tiers. Pour l'ESA, il s'agit surtout de garder la main sur l'infrastructure et les données, plutôt que de dépendre de fournisseurs extra-européens.