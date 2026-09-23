Les deux nouveaux acteurs chinois de la RAM, CXMT et YMTC, ont d'abord assurer leur croissance sur les insuffisances des géants traditionnels du secteur. Mais ils vont bientôt commencer à s'attaquer à l'autre.
Du côté des fabricants de composant mémoire en Chine, il y a dorénavant deux grands noms, qui opèrent à l'heure actuel dans des secteurs bien distincts. Le premier, c'est CXMT, société déjà importante à la Bourse en Chine, et qui produit des puces de mémoire vive dynamique (DRAM). Le second, c'est YMTC, qui lui fabrique de la mémoire NAND. Une délimitation claire qui pourrait bien être très vite du passé.
YMTC veut rapidement produire de la DRAM…
L'appétit vient en mangeant. Alors que son activité dans la mémoire flash NAND a explosé en 2026, avec même une troisième place mondiale lors du second trimestre 2026, YMTC veut maintenant sortir de sa zone de confort.
Un nouveau rapport de DigiTimes nous apprend en effet que la société va entamer une activité de production de DRAM à la fin de l'année 2026. Ce premier round va voir YMTC se focaliser sur la production de LPDDR5X, avec une capacité de production de 25 000 wafers par mois au programme.
… quand CXMT chasse les salariés de YMTC pour se lancer dans la mémoire NAND
Cette première phase d'essai devrait permettre de s'assurer de la fiabilité des process de production, avant un passage ultérieur à la production de masse. Un activisme qui a de quoi inquiéter CXMT, qui pourrait alors voir un concurrent naître directement sur le marché chinois. Pour autant, cette firme veut elle aussi frapper à la porte de YMTC.
En effet, de son côté, CXMT est actuellement en train d'essayer de recruter des employés de YMTC, afin de se lancer dans la mémoire NAND, avec l'idée de construire des sites du côté de Beijing. Mais contrairement au cas de YMTC et de la DRAM, CXMT n'a pas encore de plan précis pour commencer, et ses lignes d'assemblage pourraient commencer à fonctionner seulement à l'horizon 2028-2029.