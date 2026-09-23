L'appétit vient en mangeant. Alors que son activité dans la mémoire flash NAND a explosé en 2026, avec même une troisième place mondiale lors du second trimestre 2026, YMTC veut maintenant sortir de sa zone de confort.

Un nouveau rapport de DigiTimes nous apprend en effet que la société va entamer une activité de production de DRAM à la fin de l'année 2026. Ce premier round va voir YMTC se focaliser sur la production de LPDDR5X, avec une capacité de production de 25 000 wafers par mois au programme.