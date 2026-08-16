Avec CXMT, la Chine dispose de son champion en matière de DDR5. Avec YMTC, elle en a trouvé un autre, pour la mémoire flash cette fois.
Le fabricant chinois Yangtze Memory Technologies (YMTC) continue de grignoter du terrain face aux géants de la mémoire flash. L’entreprise s’est hissée à la troisième place mondiale en volume de NAND expédiée, devant Micron et SanDisk. Une progression spectaculaire, portée notamment par l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle.
La Chine s’invite sur le podium du NAND
Le marché de la mémoire flash – la fameuse NAND – évolue. D’après les données de Counterpoint Research, reprises par TechPowerUp, YMTC représentait 14 % de la NAND expédiée dans le monde au deuxième trimestre 2026.
Une part de marché qui permet au fabricant chinois de grimper pour la première fois sur la troisième marche du podium. Devant lui, Samsung conserve la première place avec 25 % du marché, tandis que SK hynix — Solidigm compris — atteint 22 %. Derrière YMTC, la hiérarchie se resserre : Kioxia se situe juste derrière avec une part comparable, tandis que Micron et SanDisk ferment la marche avec respectivement 13 % et 11 %.
La performance de YMTC est d'autant plus remarquable que l'entreprise a augmenté ses volumes de NAND expédiés de 22 % sur un an, et encore de 5 % par rapport au trimestre précédent. Une progression qui s'inscrit dans un marché particulièrement favorable aux fabricants capables de fournir d'importants volumes de mémoire.
Attention cependant, cette progression en volume ne se traduit pas encore en « victoire économique ». En effet, dès lors que l'on parle de chiffre d'affaires, YMTC n'est plus « que » cinquième. La raison est assez simple : le fabricant chinois reste très exposé aux produits grand public, moins rémunérateurs que les SSD destinés aux centres de données. Micron et Kioxia conservent ainsi une longueur d'avance sur ce terrain.
Quand l'IA redistribue les cartes de la NAND
Derrière cette progression se cache surtout un changement de taille du marché NAND. L'essor de l'intelligence artificielle ne réclame pas uniquement des GPU toujours plus puissants : il faut également stocker et déplacer des quantités gigantesques de données. Et les SSD à destination des serveurs sont la clé de ce nouveau marché.
Au deuxième trimestre, les SSD destinés aux entreprises représentaient 48 % de la NAND expédiée dans le monde, contre seulement 26 % un an plus tôt. En d'autres termes, près d'une capacité NAND sur deux prend désormais la direction des infrastructures professionnelles. Counterpoint Research estime même que les SSD d'entreprise pourraient dépasser la moitié des volumes NAND dès la fin de l'année.
Le paradoxe est que cette évolution pourrait à la fois aider et compliquer la tâche de YMTC. Pour l'instant, le constructeur profite du recul relatif de certains concurrents sur le marché grand public, alors que ces derniers privilégient les produits à plus forte marge. Mais si la croissance se déplace durablement vers les SSD d'entreprise, YMTC devra impérativement renforcer sa présence sur ce segment.
Le groupe chinois semble justement vouloir prendre ce virage. Il produit désormais en volume de la NAND 3D à 267 couches et travaille sur des générations dépassant les 300 couches. Son architecture Xtacking 4.0 doit également lui permettre de continuer à améliorer ses performances et ses capacités, mais elle est pour l'heure principalement réservée à la Chine.
Reste toutefois un obstacle de taille : les restrictions américaines qui frappent YMTC depuis son inscription sur l'Entity List en 2022 limitent son accès à certains marchés et clients occidentaux, notamment dans les infrastructures serveur. Pour s'installer durablement parmi les géants mondiaux de la NAND, il ne suffira donc pas à YMTC de produire davantage. Il faudra aussi parvenir à vendre davantage de mémoire là où elle rapporte le plus.
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