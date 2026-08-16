Le marché de la mémoire flash – la fameuse NAND – évolue. D’après les données de Counterpoint Research, reprises par TechPowerUp, YMTC représentait 14 % de la NAND expédiée dans le monde au deuxième trimestre 2026.

Une part de marché qui permet au fabricant chinois de grimper pour la première fois sur la troisième marche du podium. Devant lui, Samsung conserve la première place avec 25 % du marché, tandis que SK hynix — Solidigm compris — atteint 22 %. Derrière YMTC, la hiérarchie se resserre : Kioxia se situe juste derrière avec une part comparable, tandis que Micron et SanDisk ferment la marche avec respectivement 13 % et 11 %.

La performance de YMTC est d'autant plus remarquable que l'entreprise a augmenté ses volumes de NAND expédiés de 22 % sur un an, et encore de 5 % par rapport au trimestre précédent. Une progression qui s'inscrit dans un marché particulièrement favorable aux fabricants capables de fournir d'importants volumes de mémoire.

Attention cependant, cette progression en volume ne se traduit pas encore en « victoire économique ». En effet, dès lors que l'on parle de chiffre d'affaires, YMTC n'est plus « que » cinquième. La raison est assez simple : le fabricant chinois reste très exposé aux produits grand public, moins rémunérateurs que les SSD destinés aux centres de données. Micron et Kioxia conservent ainsi une longueur d'avance sur ce terrain.