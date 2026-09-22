La compétition entre les humains et les robots prend un nouveau tour. Pour la première fois, une machine a combattu dans la cage contre un de nos semblables, et la vidéo est impressionnante !
La montée en puissance de la robotique s'illustre aujourd'hui de plus en plus dans la compétition entre ces machines et les meilleurs sportifs hominidés. On a ainsi pu voir les robots pulvériser le record humain au semi-marathon, puis celui d'Usain Bolt au 100 mètres. Et l'affrontement entre les deux s'est aujourd'hui déporté dans un endroit plus dangereux : la cage.
Le robot à tête de Terminator combat un humain dans la cage à San Francisco
Lors de l'IFA 2026, les visiteurs ont pu découvrir le robot combattant d'EngineAI, le T800, et la qualité de ses coups de poing ou de pied. Un robot qui combat déjà en Chine contre d'autres robots, dans le cadre de championnats sportifs.
Mais on est monté d'un cran vendredi dernier à San Francisco, avec cette fois un combat organisé entre ce même robot, et un combattant humain (équipé pour l'occasion de quelques protections bienvenues). Et comme vous pouvez l'observer dans la vidéo ci-dessous, c'est un affrontement qui a été spectaculaire.
Le robot est télécommandé (pour le moment)
Le robot T800 ici en train de combattre fait 1m73 pour 75 kilos, et a été mis au point par la société chinoise EngineAI. Dans ce combat, le robot été télécommandé par un opérateur humain, qui décidait des coups à mettre en direct, pour plus de précision. On peut tout de même noter que le robot est capable de se remettre correctement en place après un coup tout seul.
Les amateurs de sports de combat auront aussi remarqué la différence entre les poings et les jambes du robot. Certains pourront même dire qu'il possède une garde passoire (mais à quoi bon, n'ayant pas de cerveau à protéger ?). Par contre les coups de pieds de la machine sont particulièrement dévastateurs, notamment le chassé frontal, plus simple à effectuer pour le moment niveau stabilité que les coups de pieds circulaires.
Reste que l'on n'ose imaginer les dégâts que pourra faire la machine dans quelques années avec les améliorations niveau équilibre dans la rotation, et une capacité à envoyer des middle kick tel un combattant de Muay Thai. Jusqu'à peut-être un même pouvoir admirer un coup de pied sauté circulaire à la Van Damme effectué par la machine ?