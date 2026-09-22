Le robot T800 ici en train de combattre fait 1m73 pour 75 kilos, et a été mis au point par la société chinoise EngineAI. Dans ce combat, le robot été télécommandé par un opérateur humain, qui décidait des coups à mettre en direct, pour plus de précision. On peut tout de même noter que le robot est capable de se remettre correctement en place après un coup tout seul.

Les amateurs de sports de combat auront aussi remarqué la différence entre les poings et les jambes du robot. Certains pourront même dire qu'il possède une garde passoire (mais à quoi bon, n'ayant pas de cerveau à protéger ?). Par contre les coups de pieds de la machine sont particulièrement dévastateurs, notamment le chassé frontal, plus simple à effectuer pour le moment niveau stabilité que les coups de pieds circulaires.

Reste que l'on n'ose imaginer les dégâts que pourra faire la machine dans quelques années avec les améliorations niveau équilibre dans la rotation, et une capacité à envoyer des middle kick tel un combattant de Muay Thai. Jusqu'à peut-être un même pouvoir admirer un coup de pied sauté circulaire à la Van Damme effectué par la machine ?