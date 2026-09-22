Foire aux questions

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À quoi sert le protocole MCP quand un agent IA délègue une tâche à une personne ?

MCP (Model Context Protocol) est un standard d’intégration qui permet à un agent IA de se connecter à des services externes de façon structurée. Concrètement, il sert de “langage commun” pour effectuer des actions comme rechercher des profils, publier une mission, sélectionner un candidat ou déclencher un paiement via l’API de la plateforme. L’intérêt est de rendre ces opérations automatisables et reproductibles, sans développement sur mesure pour chaque agent. MCP ne remplace pas les règles métier du service (conditions, vérifications, paiement), il fournit surtout la couche d’échange entre l’IA et l’application.

Que signifie un paiement « sous séquestre » (escrow) sur une plateforme de micro-missions ?

Un paiement sous séquestre consiste à bloquer l’argent du client chez un tiers jusqu’à ce que des conditions prévues soient remplies (preuve de livraison, photo, validation). Cela réduit le risque de non-paiement pour le travailleur et limite, côté client, le risque de payer sans résultat. Les frais de plateforme peuvent être ajoutés à la facture du client, sans forcément diminuer le montant affiché côté travailleur, selon le modèle retenu. L’élément clé est la définition de critères de validation clairs, car une preuve ambiguë peut créer des litiges difficiles à arbitrer.

À quoi sert Stripe Connect dans un service qui rémunère des travailleurs indépendants ?

Stripe Connect est une infrastructure de paiement conçue pour les plateformes qui versent de l’argent à des tiers (prestataires, vendeurs, freelances) sans devenir une banque. Elle gère typiquement l’onboarding des comptes, le routage des paiements, les retraits et une partie des contrôles de conformité (KYC/AML selon les pays). Pour l’utilisateur, cela se traduit par des retraits simplifiés et des étapes d’identification centralisées. En revanche, cela ne couvre pas automatiquement les charges sociales, l’impôt ou l’assurance : ces obligations restent généralement à la charge du travailleur selon son statut local.