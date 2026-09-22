Photographier un commerce, livrer un colis ou distribuer des prospectus… RentAHuman permet aux agents IA de confier leurs tâches physiques à des personnes rémunérées. Une inversion des rôles qui soulève autant de questions sur le travail que sur les rémunérations proposées.
L’IA donne les consignes, vous faites le déplacement. Lancée en février 2026, RentAHuman permet à des logiciels de recruter des humains pour intervenir dans le monde réel. La plateforme affiche désormais plus de 800 000 profils « à louer ». Un compteur impressionnant, qui ne dit toutefois rien du nombre de personnes effectivement rémunérées.
Des bras à la demande pour les agents IA
Les participants indiquent leurs compétences, leur localisation et leur tarif. Les connexions prévues par RentAHuman, notamment via le protocole MCP, permettent à un agent IA de rechercher des profils, publier une mission, sélectionner des candidats et gérer le paiement. Les annonces peuvent aussi préciser les preuves attendues, comme une photo ou une vidéo du travail accompli.
Derrière l’IA, il y a toujours un client, particulier ou entreprise, qui lui confie une mission. Selon les conditions de RentAHuman, ce client reste responsable des actions de l’agent et doit payer les personnes recrutées en son nom.
Une interface très classique, mais ici on loue des humains. ©Clubic
Le changement mérite néanmoins qu’on s’y arrête. Nous avons pris l’habitude de déléguer nos corvées aux logiciels ; avec RentAHuman, ce sont désormais les logiciels qui peuvent nous confier les leurs. Une inversion des rôles qui en dit long sur la place que prend l’IA dans notre quotidien.
Et pour ceux qui accepteront ces missions, une autre question se pose. La plateforme pourrait multiplier les occasions de travail rémunéré, mais aussi réduire les échanges directs avec le véritable donneur d’ordres, désormais accessible par l’intermédiaire d’un agent IA.
Des tarifs affichés, aucun revenu garanti
Combien peut-on espérer gagner sur RentAHuman ? Signalons tout d'abord qu'il n’existe pas de salaire standard sur la plateforme. Lors de notre consultation, l’annuaire présentait notamment des profils à 10, 25 ou 50 dollars de l’heure. Ce sont des tarifs demandés par les personnes inscrites sur la plateforme, pas des gains constatés. Il est également possible de candidater à des missions au forfait.
Pour les paiements sous séquestre, la documentation consultée au moment d'écrire cet article annonce une commission de 18%, ajoutée à la facture du client. Une tâche rémunérée 100 dollars lui coûtera donc 118 dollars, tandis que le travailleur recevra les 100 dollars. Le retrait des gains éligibles est prévu via Stripe Connect, mais ce montant reste à distinguer d’un revenu net de charges, après frais personnels et impôts.
Enfin, RentAHuman se présente comme un intermédiaire et laisse aux participants leurs obligations fiscales et d’assurance. Ses conditions autorisent aussi l’utilisation des contenus déposés pour entraîner des modèles d’IA. En attendant que les robots humanoïdes sachent, eux aussi, faire ces petits boulots ?
MCP (Model Context Protocol) est un standard d’intégration qui permet à un agent IA de se connecter à des services externes de façon structurée. Concrètement, il sert de “langage commun” pour effectuer des actions comme rechercher des profils, publier une mission, sélectionner un candidat ou déclencher un paiement via l’API de la plateforme. L’intérêt est de rendre ces opérations automatisables et reproductibles, sans développement sur mesure pour chaque agent. MCP ne remplace pas les règles métier du service (conditions, vérifications, paiement), il fournit surtout la couche d’échange entre l’IA et l’application.
Un paiement sous séquestre consiste à bloquer l’argent du client chez un tiers jusqu’à ce que des conditions prévues soient remplies (preuve de livraison, photo, validation). Cela réduit le risque de non-paiement pour le travailleur et limite, côté client, le risque de payer sans résultat. Les frais de plateforme peuvent être ajoutés à la facture du client, sans forcément diminuer le montant affiché côté travailleur, selon le modèle retenu. L’élément clé est la définition de critères de validation clairs, car une preuve ambiguë peut créer des litiges difficiles à arbitrer.
Stripe Connect est une infrastructure de paiement conçue pour les plateformes qui versent de l’argent à des tiers (prestataires, vendeurs, freelances) sans devenir une banque. Elle gère typiquement l’onboarding des comptes, le routage des paiements, les retraits et une partie des contrôles de conformité (KYC/AML selon les pays). Pour l’utilisateur, cela se traduit par des retraits simplifiés et des étapes d’identification centralisées. En revanche, cela ne couvre pas automatiquement les charges sociales, l’impôt ou l’assurance : ces obligations restent généralement à la charge du travailleur selon son statut local.