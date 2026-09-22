Renouant avec son ADN colorée, le constructeur met enfin les moyens de ses ambitions concernant la personnalisation et la réparabilité, puisque les coussinets et arceau seront disponibles dans six coloris : Noir, Neige, Rose, Bleu ciel, Bleu nuit et Volt (jaune). Nous pouvons espérer, si le casque est un succès, que d’autres déclinaisons suivront. En outre, Beats vend également un deuxième type de coussinets, Ultra Plush, recouvert de similicuir et non de tissu maillé. La force de Beats/Apple vient en l’occurrence des Apple Store, point de vente dont n’ont jamais pu bénéficier les autres marques de casques personnalisables.