Soyons honnêtes, les casques Beats ne font plus autant rêver qu’avant. Dans l’ombre d’Apple, cantonné à être une sorte de branche sportive pour la firme de Cupertino, ses produits ont toujours paru moins intéressants, moins technologiques. Les choses pourraient bien changer avec le nouveau Beats 360, tout juste dévoilé.
Bien que le Beats 360 prenne la place du Beats Studio Pro en tant que modèle le plus haut de gamme du catalogue, nous ne parlons pas d’un remplacement, le Studio Pro restant au catalogue. Ici la marque part sur un nouveau design, un système de coussinets et de bandeau remplaçables, de prétentions ouvertement plus sportives, et une refonte technique. Un casque Bluetooth qui pourrait être l’une des surprises de l’année.
Épure sportive et personnalisation
Adieu le design classique des casques Beats, le Beats 360 est un casque qui lorgne vers un certain minimaliste. Très réussi selon nous, ce design s’appuie sur un arceau très fin et des coques arrondies, le tout sans aucune aspérité. Quelques touches métalliques dans l’arceau, un bandeau détachable en matériau tissé, des coussinets détachables en-aussi avec un revêtement tissé se voulant respirant, Beats a développé un produit se rapprochant d’un Airpods Max stylistiquement. Ce 360 se décline en quatre coloris (couleurs de la structure) : noir, blanc, bleu pâle, et rose pâle.
Renouant avec son ADN colorée, le constructeur met enfin les moyens de ses ambitions concernant la personnalisation et la réparabilité, puisque les coussinets et arceau seront disponibles dans six coloris : Noir, Neige, Rose, Bleu ciel, Bleu nuit et Volt (jaune). Nous pouvons espérer, si le casque est un succès, que d’autres déclinaisons suivront. En outre, Beats vend également un deuxième type de coussinets, Ultra Plush, recouvert de similicuir et non de tissu maillé. La force de Beats/Apple vient en l’occurrence des Apple Store, point de vente dont n’ont jamais pu bénéficier les autres marques de casques personnalisables.
L’idée est d’apporter à l’utilisateur une expérience à la carte, mais également une meilleure durabilité. Cette durabilité sera mise à l’épreuve en usage sportif, qui est ici recommandée par la marque : remplacement facile des coussinets, certification IPX4 du casque.
Made for Apple, et Android
Suivant l’exemple de certains produits Beats, le Beats 360 n’est pas un modèle 100 % destiné aux utilisateurs Apple. La puce n’est ainsi pas une H2, mais une référence développée en interne, compatible avec les systèmes d’appairage rapide et de géolocalisation iOS et Android, mais également avec le multipoint et l’appel à Siri. Seul véritable manque : la prise en charge de la norme LE Audio.
Annoncée comme 1,75 fois supérieure à celle du Studio Pro, la réduction de bruit active repose sur un ensemble de neuf microphones MEMS par côté (huit utilisés pour l’ANC, et trois pour les appels).
La partie sonore ne manque quant à elle pas d’ambition, avec un haut-parleur ventilé (aération centrale) de 40 mm à double aimant néodyme et membrane triple couche. À l’instar des Airpods Pro 3 et Airpods Max 2, le traitement sonore utilise un principe d’EQ adaptatif, capable d’ajuster la signature en fonction des coussinets et du volume sonore. Le casque bénéficie du mode Spatial Audio avec suivi des mouvements de la tête, uniquement sur environnement Apple cela va sans dire.
Enfin, l’autonomie est annoncée à 32 h avec ANC, et à 24 h en mode transparence. Bon point, la batterie sera facilement remplaçable, bien Beats ne nous a pas encore donné tous les détails concernant cette opération (ni la disponibilité des batteries).
Disponible dès aujourd’hui sur le site Apple, et à partir du 24 septembre en magasin, le Beats 360 est vendu à 349,95 euros. Le jeu de coussinets/bandeau optionnel est quant à lui annoncé à 59,90 euros, mais son prix de lancement est de 9,90 euros. Parallèlement, le Studio Pro baisse à 299,95 euros.