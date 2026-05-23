La firme de Cupertino utilise le même format de référence pour ses AirPods et pour les casques Beats : un « A » suivi de quatre chiffres. Cette uniformité complique donc l'identification de la marque concernée. Les AirPods Max de deuxième génération portent le numéro A3454, tandis que la première version USB-C se voit attribuer le A3184 et le modèle original le A2096.

Côté Beats, la logique reste identique. Le Beats Studio Pro déposé à la FCC arborait le numéro A2924. Les Powerbeats Pro 2 utilisaient trois références distinctes : A3157 pour l'oreillette gauche, A3158 pour la droite et A3160 pour le boîtier de charge. Rien dans la nomenclature ne permet donc de distinguer les deux gammes.

Le document se contente simplement de qualifier l'appareil de « casque Bluetooth circum-auriculaire » sans préciser la marque commerciale. Les spécifications techniques minimales mentionnées correspondent aussi bien aux produits Apple qu'à ceux de Beats, les deux lignes partageant ces caractéristiques.