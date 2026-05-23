Un dépôt réglementaire publié dans la base de données de la FCC mentionne un casque Bluetooth encore non officialisé par Apple. Le document livre peu de détails, mais confirme l’existence d’un produit audio inédit rattaché à la marque.
La base de données de la FCC a révélé un appareil audio non annoncé portant le numéro de modèle A3577. Le document, repéré par MacRumors grâce à Aaron Perris, décrit un casque Bluetooth circum-auriculaire équipé d'une batterie intégrale, d'un microphone et d'une antenne. Le dossier mentionne explicitement qu'il a été préparé pour Apple Inc., avec l'adresse du siège californien. La plupart des informations techniques restent masquées sous une demande de confidentialité, empêchant toute identification précise du produit.
Un casque Bluetooth Apple identifié dans un document de la FCC
La firme de Cupertino utilise le même format de référence pour ses AirPods et pour les casques Beats : un « A » suivi de quatre chiffres. Cette uniformité complique donc l'identification de la marque concernée. Les AirPods Max de deuxième génération portent le numéro A3454, tandis que la première version USB-C se voit attribuer le A3184 et le modèle original le A2096.
Côté Beats, la logique reste identique. Le Beats Studio Pro déposé à la FCC arborait le numéro A2924. Les Powerbeats Pro 2 utilisaient trois références distinctes : A3157 pour l'oreillette gauche, A3158 pour la droite et A3160 pour le boîtier de charge. Rien dans la nomenclature ne permet donc de distinguer les deux gammes.
Le document se contente simplement de qualifier l'appareil de « casque Bluetooth circum-auriculaire » sans préciser la marque commerciale. Les spécifications techniques minimales mentionnées correspondent aussi bien aux produits Apple qu'à ceux de Beats, les deux lignes partageant ces caractéristiques.
L'hypothèse Beats semble la plus probable
Le calendrier de sortie joue néanmoins en faveur d'un nouveau produit Beats. Apple a en effet commercialisé les AirPods Max 2 récemment, rendant peu probable l'arrivée imminente d'un autre casque sous cette marque. La gamme Beats comprend actuellement le Beats Studio Pro, lancé en juillet 2023, et le Beats Solo 4, sorti en avril 2024. Un renouvellement de l'une de ces références paraît plus cohérent.
Les délais entre le dépôt FCC et la commercialisation varient habituellement de quelques semaines à plusieurs mois. Le maintien de la confidentialité sur les détails techniques suggère qu'Apple souhaite garder le contrôle sur le calendrier d'annonce, évitant ainsi que les spécifications complètes ne circulent prématurément.