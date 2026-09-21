Cette explosion n’est pas simplement subie par les autorités chinoises. Le 15e plan quinquennal 2026-2030 classe pour la première fois les micro-dramas parmi les nouvelles activités culturelles à développer activement. Le régulateur souhaite également utiliser l’IA pour renforcer leur expansion internationale.



Selon la NRTA, les productions chinoises seraient désormais présentes dans plus de 200 pays et régions et représenteraient plus de 80 % du marché international des micro-dramas. Dans le même temps, Pékin ne veut pas voir disparaître les tournages traditionnels. Le 17 septembre, Wang Xiaoliang, responsable au sein de la NRTA, a affirmé que les séries avec de vrais acteurs devaient rester le socle des productions de qualité. Les autorités prévoient d’inciter les plateformes à leur consacrer des espaces spécifiques et d’apporter un soutien financier aux œuvres jugées de qualité.