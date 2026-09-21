LG Display passe un nouveau cap dans la course aux écrans gaming ultrarapides. Sa nouvelle dalle OLED de 24,5 pouces atteint 720 Hz directement en Full HD, sans avoir besoin d'abaisser sa définition comme les précédents modèles. Une caractéristique qui la destine clairement à l'e-sport.
Le chiffre de 720 Hz n'est plus vraiment une nouveauté chez LG Display. Dès l'été 2025, nous évoquions une dalle OLED de 27 pouces capable de grimper jusque-là, mais au prix d'une réduction de la définition à 720p. Plus récemment, le LG UltraGear 27GX790B a repris cette formule avec 540 Hz en QHD et 720 Hz en définition réduite.
Cette fois, le fabricant coréen change d'approche. LG Display annonce le lancement et le début de la production en série d'une dalle OLED de 24,5 pouces affichant 1 920 × 1 080 pixels à 720 Hz. Le constructeur revendique également un temps de réponse de 0,02 ms.
24,5 pouces, Full HD et 720 Hz : un format pensé pour les pros
La définition Full HD peut sembler modeste face aux moniteurs OLED QHD et 4K actuels, mais elle est parfaitement cohérente avec la cible. Les écrans d'environ 24 pouces restent très présents dans l'e-sport, où une diagonale contenue permet de conserver l'ensemble de l'image dans le champ de vision tout en facilitant l'obtention de fréquences d'images très élevées.
LG Display explique avoir développé un nouvel algorithme de pilotage afin de maintenir 720 rafraîchissements par seconde en Full HD, du panneau jusqu'à son électronique de contrôle. L'enjeu n'est donc plus de proposer ponctuellement un mode 720 Hz fortement dégradé en définition, mais d'en faire le fonctionnement normal d'un écran spécifiquement conçu pour les FPS compétitifs.
L'OLED part à l'assaut du dernier bastion du LCD
Cette dalle équipe déjà le ROG Swift OLED PG259QWS Ace d'ASUS. Présenté fin août, ce modèle Tandem WOLED de 24,5 pouces sera surtout utilisé comme écran officiel du PGL CS2 Major Singapore 2026, qui se déroulera du 24 novembre au 13 décembre. Il s'agira du premier Major de Counter-Strike disputé sur des moniteurs OLED. ASUS annonce par ailleurs une luminosité maximale de 1 700 cd/m² et une commercialisation au début du quatrième trimestre aux États-Unis pour 1 099 dollars.
C'est probablement là que cette nouvelle dalle est la plus intéressante. Jusqu'ici, le très haut niveau de l'e-sport restait largement associé aux petites dalles LCD extrêmement rapides, notamment TN. Avec un OLED qui adopte désormais leur format de prédilection tout en atteignant 720 Hz en Full HD, LG Display cherche clairement à venir jouer sur leur terrain.
Pour LG Display, l'objectif est clair : accélérer l'adoption de l'OLED sur le marché de l'e-sport.