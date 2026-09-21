Cette dalle équipe déjà le ROG Swift OLED PG259QWS Ace d'ASUS. Présenté fin août, ce modèle Tandem WOLED de 24,5 pouces sera surtout utilisé comme écran officiel du PGL CS2 Major Singapore 2026, qui se déroulera du 24 novembre au 13 décembre. Il s'agira du premier Major de Counter-Strike disputé sur des moniteurs OLED. ASUS annonce par ailleurs une luminosité maximale de 1 700 cd/m² et une commercialisation au début du quatrième trimestre aux États-Unis pour 1 099 dollars.



C'est probablement là que cette nouvelle dalle est la plus intéressante. Jusqu'ici, le très haut niveau de l'e-sport restait largement associé aux petites dalles LCD extrêmement rapides, notamment TN. Avec un OLED qui adopte désormais leur format de prédilection tout en atteignant 720 Hz en Full HD, LG Display cherche clairement à venir jouer sur leur terrain.