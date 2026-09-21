Lors de l'Akademy 2026, deux contributeurs historiques de l'environnement de bureau KDE proposent Kadai, un bureau Plasma qui se reconstruirait autour d'un profil IA propre à chaque utilisateur. Rien d'officiel pour l'instant, mais l'idée promet déjà de diviser.
KDE fête ses 30 ans, et son rendez-vous annuel, l'Akademy, se tient à Graz, en Autriche, du 19 au 24 septembre. Ce weekend, les discussions se sont tournées vers l'avenir du bureau Plasma avec l'éventualité d'y ajouter une bonne dose d'IA.
Kadai, le bureau Plasma qui se recomposerait autour de vous
En 1996, Matthias Ettrich annonce un environnement graphique pour Unix construit avec Qt. La première version sort deux ans plus tard ; il donne alors naissance à KDE. L'environnement fête désormais ses 30 ans. Et cet anniversaire est marqué par une conférence de Brucherseifer et Mühlig, deux contributeurs de longue date de la communauté. Entre autres sujets, ils ont notamment abordé l'intelligence artificielle.
Plus précisément, ils décrivent Kadai, une sorte de noyau personnel chiffré, indépendant de tout fournisseur. Kadai est présenté comme un petit modèle qui décrirait l'utilisateur et sa façon de travailler. Plasma s'en servirait pour assembler des espaces de travail liés à un contexte d'usage, avec ses Plasmoids, les widgets du bureau. À partir de ce profil, le bureau serait ainsi "compilé" pour chaque utilisateur, chaque appareil et chaque moment. "Un bureau qui vous aime en retour doit vous connaître", résument les auteurs.
Plasma coche déjà plusieurs cases avec les Activités, les Plasmoids, et une couche de script pour les piloter. De quoi rendre cette évolution rapidement concrète, selon les auteurs, à condition d'ajouter trois briques.
- Une "réconciliation déclarative", qui laisse le système ajuster le bureau existant vers l'état décrit plutôt que de tout reconstruire.
- Des permissions par widget, sur le modèle des autorisations d'une appli mobile.
- Et des métadonnées plus riches sur les Activités, pour que le modèle comprenne à quoi chacune sert. L'IA deviendrait alors une brique d'infrastructure, plutôt qu'un chatbot greffé à côté.
Forcément, le projet suscite déjà des réserves. The Register, qui rapporte l'information, souligne que pour certains, cette vision se rapproche du Resonant Computing Manifesto, un texte lancé en décembre 2025 au Big Interview de Wired à San Francisco et qui défend, lui aussi, des bureaux "compilés" sur mesure pour chaque utilisateur. Les sceptiques pointent une réalité technique bien différente et, à propos du projet Kadai, ils pensent que la décision a déjà été prise en coulisses, avant même la conférence.
Sur le volet souveraineté, les auteurs imaginent KDE comme l'interface d'un ensemble, avec Nextcloud pour les fichiers et Firefox pour le navigateur. Nous rapportions en avril que Bureautix, le poste de travail exemple choisi par la DINUM pour sa migration vers Linux, reposait déjà sur KDE Plasma. Reste à savoir ce que contiendrait ce modèle personnel, et où il serait stocké.