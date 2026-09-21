Forcément, le projet suscite déjà des réserves. The Register, qui rapporte l'information, souligne que pour certains, cette vision se rapproche du Resonant Computing Manifesto, un texte lancé en décembre 2025 au Big Interview de Wired à San Francisco et qui défend, lui aussi, des bureaux "compilés" sur mesure pour chaque utilisateur. Les sceptiques pointent une réalité technique bien différente et, à propos du projet Kadai, ils pensent que la décision a déjà été prise en coulisses, avant même la conférence.

Sur le volet souveraineté, les auteurs imaginent KDE comme l'interface d'un ensemble, avec Nextcloud pour les fichiers et Firefox pour le navigateur. Nous rapportions en avril que Bureautix, le poste de travail exemple choisi par la DINUM pour sa migration vers Linux, reposait déjà sur KDE Plasma. Reste à savoir ce que contiendrait ce modèle personnel, et où il serait stocké.