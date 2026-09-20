Reste désormais à savoir pourquoi les deux nouvelles montres ne figurent pas dans la liste des appareils compatibles. Comme nous venons de l'évoquer, Apple n’a donné aucune explication sur ce point, et rien ne permet pour l’instant d’affirmer que les Series 12 et Ultra 4 sont techniquement incapables de gérer la détection du lavage des mains. Pour tout vous dire, cela serait d'ailleurs assez surprenant.

Une différence matérielle pourrait malgré tout expliquer cette absence, même s’il peut aussi simplement s’agir d’une omission dans la documentation. Les nouvelles générations inaugurent notamment une nouvelle puce, avec plusieurs fonctions inédites liées à l’audio et à l’intelligence artificielle. En l'état, aucun élément ne permet cependant de relier ces changements à l’absence de la fonction sur les deux nouvelles montres.

Quoi qu'il en soit, pour les propriétaires des Series 11 et Ultra 3, rien ne change pour vous : la fonctionnalité reste prise en charge. Pour les Series 12 et Ultra 4, en revanche, le mystère reste entier quant à sa prise en charge.