Les nouvelles montres connectées d'Apple embarquent un processeur profondément remanié et plusieurs fonctionnalités inédites. Pourtant, une capacité santé vieille de cinq ans ne figure tout simplement plus dans la liste du matériel compatible.
La détection automatique du lavage des mains manque étonnamment à l’appel sur les nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Une absence d’autant plus surprenante que cette fonction est toujours intégrée à watchOS 27 et qu’Apple continue de la documenter.
Apple Watch : cette fonction née pendant la pandémie est toujours là… sauf sur les derniers modèles
Lancée en 2020 avec watchOS 7, la détection automatique du lavage des mains permet à l’Apple Watch de reconnaître les gestes associés à cette activité et de lancer un minuteur. La fonction a depuis continué son chemin dans l’écosystème d’Apple : elle est toujours présente dans watchOS 27 et dispose encore de sa propre catégorie dans l’application Santé, y compris avec iOS 27.2.
C'est en consultant la documentation officielle consacrée au système que nos confrères de 9to5Mac ont relevé un détail pour le moins surprenant. Les Apple Watch Series 11 et Ultra 3 figurent bel et bien parmi les modèles compatibles, contrairement aux Series 12 et Ultra 4. Pour l’heure, la marque à la pomme n'a pas précisé si cette absence relevait d'une incompatibilité matérielle ou s'il s'agissait d'une une simple omission dans la liste des appareils pris en charge.
Une fonction dont l’absence reste inexpliquée
Reste désormais à savoir pourquoi les deux nouvelles montres ne figurent pas dans la liste des appareils compatibles. Comme nous venons de l'évoquer, Apple n’a donné aucune explication sur ce point, et rien ne permet pour l’instant d’affirmer que les Series 12 et Ultra 4 sont techniquement incapables de gérer la détection du lavage des mains. Pour tout vous dire, cela serait d'ailleurs assez surprenant.
Une différence matérielle pourrait malgré tout expliquer cette absence, même s’il peut aussi simplement s’agir d’une omission dans la documentation. Les nouvelles générations inaugurent notamment une nouvelle puce, avec plusieurs fonctions inédites liées à l’audio et à l’intelligence artificielle. En l'état, aucun élément ne permet cependant de relier ces changements à l’absence de la fonction sur les deux nouvelles montres.
Quoi qu'il en soit, pour les propriétaires des Series 11 et Ultra 3, rien ne change pour vous : la fonctionnalité reste prise en charge. Pour les Series 12 et Ultra 4, en revanche, le mystère reste entier quant à sa prise en charge.