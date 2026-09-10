L’augmentation de la mémoire des nouvelles Apple Watch est aussi une surprise en raison de l’explosion du prix du coût de la RAM. La marque aurait pu la repousser d’un an ou deux pour limiter ses coûts, mais a préféré opérer ce changement stratégique aujourd’hui pour ne pas dégrader l’expérience utilisateur, sans faire grimper la facture de ses nouvelles montres.

Ce qu’on peut se demander tout de même, c’est si ces 4 Go changeront quelque chose de perceptible au quotidien, ou si l’écart ne se verra qu’à travers les fonctions IA de watchOS 27. Les premiers retours d’usage permettront d’y répondre.