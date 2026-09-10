Apple a discrètement doublé la RAM de l’Apple Watch Series 12 et de l’Ultra 4 : 4 Go contre 2 Go sur les modèles précédents. Une évolution significative, passée sous silence lors de la keynote.
Quand Apple présente une nouvelle Apple Watch, le constructeur communique volontiers sur le design, les capteurs santé et les nouvelles fonctions. La mémoire vive, en revanche, ne fait jamais partie du discours officiel. C’est pourtant là que se cache l’une des évolutions les plus concrètes de cette génération : selon 9to5Mac, qui s’appuie sur des données extraites de Xcode 27, l’Apple Watch Series 12 et l’Ultra 4 embarquent toutes les deux 4 Go de RAM, contre 2 Go sur la Series 11 et l'Ultra 3. Un doublement que la keynote de septembre n’a jamais mentionné.
4 Go de RAM sur les deux modèles, mais pas un mot de John Ternus et ses équipes
Apple ne publie pas les spécifications mémoire de ses montres connectées : c’est une habitude bien établie, qui tranche avec la communication très détaillée autour des puces iPhone ou Mac. Pour la Series 12 et l’Ultra 4, l’information a donc dû être extraite des entrailles de Xcode 27, l’environnement de développement d’Apple. Le résultat est sans appel : 4 Go pour chacun des deux modèles, là où leurs prédécesseurs plafonnaient à 2 Go.
Les deux montres sont par ailleurs équipées du nouveau chip S11, dont le GPU, le CPU et le moteur neuronal sont tous plus rapides que ceux de la génération précédente. C’est, selon les informations disponibles, la première amélioration significative des performances sur Apple Watch depuis plusieurs années.
Le S11 et watchOS 27 : pourquoi cette RAM tombe à point
La puissance supplémentaire arrive au bon moment. watchOS 27 introduit un nouveau Siri dopé à l’IA, qui aura besoin de ressources pour fonctionner directement sur le poignet. La Series 12 intègre également de nouveaux capteurs de santé redessinés, capables de mesurer la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque plus fréquemment, alimentant notamment un nouveau score Readiness destiné à évaluer l’état de récupération du corps.
L’augmentation de la mémoire des nouvelles Apple Watch est aussi une surprise en raison de l’explosion du prix du coût de la RAM. La marque aurait pu la repousser d’un an ou deux pour limiter ses coûts, mais a préféré opérer ce changement stratégique aujourd’hui pour ne pas dégrader l’expérience utilisateur, sans faire grimper la facture de ses nouvelles montres.
Ce qu’on peut se demander tout de même, c’est si ces 4 Go changeront quelque chose de perceptible au quotidien, ou si l’écart ne se verra qu’à travers les fonctions IA de watchOS 27. Les premiers retours d’usage permettront d’y répondre.