Le forum MacRumors a mis au jour plusieurs indices dissimulés dans le code de watchOS 27 : une application inédite baptisée Readiness, des mesures enrichies pour la musculation, un nouveau capteur optique et un possible passage à 128 Go de stockage pour les prochains modèles.
Apple semble réserver certaines de ses plus grandes nouveautés watchOS 27 pour sa présentation de septembre, plutôt que de les distiller au fil des versions bêta comme à l’accoutumée. Un utilisateur surnommé pdfu a mis la main sur plusieurs indices révélateurs dans le code du système, esquissant les contours d’une application encore invisible, ainsi que plusieurs évolutions matérielles pour les futures Apple Watch.
Readiness, une application distincte de Vitals
Le code de watchOS 27 fait référence à une application watchOS séparée, désignée en interne sous le nom Readiness ou Cobalt. Cette application se distingue de l’app Signes Vitaux, déjà existante sur l’appareil. Le lanceur de watchOS 27 la positionne d’ailleurs juste après l’application Entraînement dans l’agencement par défaut de l’écran d’accueil, et l'app compagnon Watch sur iOS 27 fait elle aussi référence à cette même application dans sa logique d'organisation.
L'identifiant technique de cette app a changé au fil des bêtas : la cinquième bêta la désignait sous com.apple.cobalt.watchapp à la fois sur iOS et watchOS, avant que la sixième bêta ne bascule vers com.apple.readiness côté watchOS, tandis qu’iOS conserve encore l’identifiant Cobalt à ce jour.
L’application elle-même reste absente de toutes les bêtas publiées jusqu’ici, ce qui empêche de connaître son interface ou ses fonctionnalités précises. Son nom et sa position juste à côté de l'app Entraînement suggèrent qu’Apple pourrait introduire une expérience plus complète autour de la récupération physique, un sujet aujourd’hui limité à quelques données de charge d’entraînement accessibles uniquement via l'app Activité.
Plus de données pour les fans de musculation
Apple aurait également étoffé son infrastructure santé pour prendre en charge des séances de musculation bien plus détaillées. La nouvelle structure permettrait de décrire chaque série individuellement, avec le nombre de répétitions, la charge utilisée, l’équipement, le côté du corps sollicité et la durée de chaque série. Une même séance pourrait ainsi représenter plusieurs séries aux charges et répétitions différentes. Ces fondations ont été posées dès la première bêta d’iOS 27, avant d’être étendues à watchOS avec la bêta 3. Pour l’instant, cette implémentation reste toutefois inactive : aucune application ne peut encore créer ce type d’enregistrement enrichi.
Côté matériel, watchOS 27 évoque une nouvelle famille de capteurs optiques nommée Sunstone4p0, qui pourrait annoncer un capteur cardiaque revu pour les prochaines Apple Watch. Le système de mesure du rythme cardiaque, qui fonctionne en projetant de la lumière dans le poignet pour analyser sa réflexion, bénéficierait d’une électronique moins bruyante, avec des coefficients de bruit thermique réduits de 10 à 20 % par rapport à la génération précédente. La sélection des canaux optiques évolue également : plutôt qu’une paire fixe, le nouveau capteur choisirait différentes combinaisons selon le poignet utilisé et l’orientation de la couronne, ce qui pourrait indiquer une disposition physique ou un câblage repensé.
Dernier indice relevé : un profil de stockage Samsung associé à la puce T8320, déjà identifiée comme celle des futures Apple Watch Series 12 et Ultra 4, pointerait vers une capacité de 128 Go. Fait notable, là où watchOS 26 proposait à la fois des profils 64 et 128 Go, les bêtas de watchOS 27 n’incluent plus que la version la plus généreuse, ce qui laisserait penser que l’ensemble de la nouvelle génération abandonnerait purement et simplement le palier d’entrée de gamme.