Le code de watchOS 27 fait référence à une application watchOS séparée, désignée en interne sous le nom Readiness ou Cobalt. Cette application se distingue de l’app Signes Vitaux, déjà existante sur l’appareil. Le lanceur de watchOS 27 la positionne d’ailleurs juste après l’application Entraînement dans l’agencement par défaut de l’écran d’accueil, et l'app compagnon Watch sur iOS 27 fait elle aussi référence à cette même application dans sa logique d'organisation.

L'identifiant technique de cette app a changé au fil des bêtas : la cinquième bêta la désignait sous com.apple.cobalt.watchapp à la fois sur iOS et watchOS, avant que la sixième bêta ne bascule vers com.apple.readiness côté watchOS, tandis qu’iOS conserve encore l’identifiant Cobalt à ce jour.

L’application elle-même reste absente de toutes les bêtas publiées jusqu’ici, ce qui empêche de connaître son interface ou ses fonctionnalités précises. Son nom et sa position juste à côté de l'app Entraînement suggèrent qu’Apple pourrait introduire une expérience plus complète autour de la récupération physique, un sujet aujourd’hui limité à quelques données de charge d’entraînement accessibles uniquement via l'app Activité.