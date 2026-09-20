Cent euros de plus ne garantissent pas une seule image par seconde supplémentaire. Pour refroidir le processeur d’un PC gamer, un bon ventirad peut rendre le même service qu’un watercooling AIO bien plus cher. Températures, bruit, durabilité… La dernière publication YouTube de notre vidéaste Thomas Remilleret, consacrée à ce match ventirad versus watercooling, invite à regarder au-delà des apparences.

En jeu, quelques degrés de moins ne font pas toujours la différence

En effet, le ventirad n’est pas un simple bloc de métal balayé par de l’air. Ses caloducs contiennent eux aussi un fluide qui s’évapore près du processeur, transporte la chaleur vers les ailettes, puis se condense et revient par capillarité. Dans un watercooling AIO (pour All-in-One), une pompe fait circuler du liquide entre le bloc posé sur le processeur et un radiateur déporté. Dans les deux cas, la chaleur finit dans l’air ambiant.

La différence tient donc notamment à la capacité d’échange thermique, pas à une prétendue supériorité automatique de l’eau. Les ventirads à double ventilateur comme le Thermalright Peerless Assassin 120 SE proposent déjà un refroidissement solide à petit prix. Et les comparatifs de Gamers Nexus rappellent que les écarts entre gros refroidissements diminuent lorsque la charge thermique baisse.