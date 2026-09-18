C'était une facilité appréciée par de nombreuses personnes que proposait Amazon pour la distribution de livres. La réception de ces produits en lockers (casiers automatisés) ne sera plus gratuite !
Il y a maintenant un peu moins de trois ans, une nouvelle loi entrait en vigueur en France qui mettait fin à la gratuité de la livraison de toute commande de livres effectuées sur les plateformes d'e-commerce - avec une taxe de 3 € appliquée aux commandes de moins de 35 euros. Amazon avait ensuite réussi à contourner en partie cette nouvelle disposition en offrant la gratuite pour les commandes réceptionnées en lockers… jusqu'à aujourd'hui.
C'est la fin de la livraison gratuite et de la remise de 5% pour les livres réceptionnés dans les casiers automatisés
Oui, c'est bien fini. Quand on ne voulait pas payer des frais pour une livraison de livres sur Amazon, on pouvait bénéficier du système qui permettait de récupérer sans frais de transport une commande dans les lockers (avec une remise de 5% en prime).
Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, Amazon mettant fin à ce programme. « Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5% et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin – et d’exclure les casiers automatiques » a indiqué un porte-parole du groupe au Figaro.
Amazon fait un pas vers les géants du secteur comme Cultura ou la FNAC ainsi que les libraires
« Notre priorité reste la même : soutenir la lecture et l'accès aux livres partout en France – et nous espérons que cette initiative permettra de recentrer le débat sur l'essentiel » a-t-il poursuivi. Cette décision d'Amazon fait suite à la pression de plus en plus forte mise par les libraires et les enseignes comme Cultura et la FNAC sur le géant américain.
Ces derniers étaient en effet sur le point de relancer une attaque en déposant un recours devant le Tribunal des affaires économiques de Paris. On attend maintenant de voir si cette concession va calmer l'ire des acteurs français du secteur contre le leader mondial de l'e-commerce.