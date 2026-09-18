Oui, c'est bien fini. Quand on ne voulait pas payer des frais pour une livraison de livres sur Amazon, on pouvait bénéficier du système qui permettait de récupérer sans frais de transport une commande dans les lockers (avec une remise de 5% en prime).

Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, Amazon mettant fin à ce programme. « Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5% et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin – et d’exclure les casiers automatiques » a indiqué un porte-parole du groupe au Figaro.