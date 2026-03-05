Hanandano

Fait amusant Mac4Ever qui publie plus d’une heure après Clubic reprend l’expression « met le feu aux poudres », avec un titre légèrement différent : « Festival du Livre de Paris : Amazon recule face aux libraires » : https://www.mac4ever.com/divers/194999-festival-du-livre-de-paris-amazon-recule-face-aux-libraires . Les grands esprits se rencontrent.

En revanche, la suite m’étonne un peu plus.

Là ou Clubic dit :

En rappelant aussi que Kindle était déjà présent en 2012, sans que personne ne s’en émeuve à l’époque.

on a :

Amazon avait déjà tenté sa chance à l’ex-Salon du Livre en 2012 pour promouvoir le Kindle et ses services d’autoédition. Sa présence avait fait grincer des dents à l’époque, mais jamais au point de provoquer un boycott.

Si y’a quelqu’un proche du milieu des libraires ou de l’édition qui veut bien m’expliquer ce qu’il en a été réellement ça m’intéresse, j’ai pas souvenir d’une polémique à l’époque.

La liste des griefs du Syndicat de la Librairie Française va aussi un peu au delà du simple pb des frais de livraison (qui reste centrale). On peut retrouver le communiqué ici : https://www.syndicat-librairie.fr/sites/default/files/upload/presse/cp_amazon_fdl_02032026.pdf