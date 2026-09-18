Actif depuis au moins 2020, Nightmare Stresser appartenait à la famille des booters ou stressers, des plateformes qui louent des capacités d’attaque DDoS prêtes à l’emploi en les présentant comme des outils destinés à éprouver la résistance de sa propre infrastructure.

Nightmare Stresser affichait pourtant un catalogue sans grande ambiguïté : attaques en couches 4 et 7, capables de saturer aussi bien les connexions réseau que les applications web elles-mêmes, techniques d’amplification pour décupler le volume de trafic envoyé vers une cible, mais aussi méthodes de contournement de pare-feu, de CAPTCHA, de limitations de débit ou encore de restrictions géographiques. Bref, du stress test de compétition.

Le service avait déjà attiré l’attention de Searchlight Cyber en 2023, qui recensait alors plus de 566 000 comptes enregistrés, 52 serveurs et 28 méthodes d’attaque. Les formules s’échelonnaient de 25 à 19 999 euros, pour des sessions pouvant durer de 30 minutes à 24 heures et jusqu’à 400 offensives lancées en parallèle. Nightmare Stresser revendiquait aussi une puissance maximale de 200 Gbit/s, un volume capable de saturer de nombreuses infrastructures dépourvues de protections DDoS adaptées.

Trois ans plus tard, Nightmare Stresser affichait des ambitions encore plus élevées. Dans une copie de son site archivée au printemps 2026, le service revendiquait près d’un million d’utilisateurs et plus de huit années d’activité, se présentait comme le plus ancien et le plus puissant du marché, assurait fonctionner sans interruption et insistait lourdement sur l’anonymat. Ses opérateurs affirmaient automatiquement supprimer ses journaux toutes les 24 heures grâce à un système censé empêcher de remonter jusqu’aux utilisateurs, allant jusqu’à prétendre qu’aucun client n’avait jamais été identifié.