En France, remplacer la batterie d’un iPhone 18 Pro ou Pro Max hors garantie coûte désormais 149 euros, contre 135 euros pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, ainsi que pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Soit une hausse de 14 euros, cohérente avec celle observée aux États-Unis, où le tarif est passé de 119 à 129 dollars.

Le reste de la grille tarifaire donne une idée de l’ampleur que peut prendre une réparation hors garantie. Aux États-Unis, Apple facture 159 dollars pour un dos en verre endommagé, 249 dollars pour l’objectif photo arrière, 329 dollars pour l’écran de l’iPhone 18 Pro, et jusqu’à 419 dollars en cas de dommages combinés sur l'écran et le dos en verre. En France, l'écran de l'iPhone 18 Pro grimpe à 405 euros, et certains dommages sur le Pro Max peuvent dépasser 1 000 euros au total.

Cette hausse s’explique en partie par la capacité des nouvelles batteries elles-mêmes. Selon les fiches techniques européennes d’Apple, l'iPhone 18 Pro embarque une batterie de 4 056 mAh, contre 3 988 mAh sur l'iPhone 17 Pro, tandis que le Pro Max passe de 4 823 à 5 391 mAh. Des composants plus volumineux, donc potentiellement plus coûteux à produire et à remplacer.