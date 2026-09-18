Apple a mis à jour sa page de tarifs de réparation avec les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max. En France, remplacer la batterie hors garantie coûte désormais 149 euros, contre 135 euros pour la génération précédente.
Chaque nouvelle génération d’iPhone s’accompagne de sa propre grille tarifaire de réparation, et celle des iPhone 18 Pro et Pro Max se dévoile aujourd’hui, à l’occasion du lancement des nouveaux smartphones. La page officielle d’Apple vient d’être mise à jour et révèle une hausse notable sur l’une des réparations les plus courantes : le remplacement de la batterie. Une augmentation qui n’a rien d’anodin au moment où Apple pousse justement ses nouvelles formules AppleCare.
149 euros pour une batterie, jusqu’à plus de 1 000 euros pour les dégâts les plus lourds
En France, remplacer la batterie d’un iPhone 18 Pro ou Pro Max hors garantie coûte désormais 149 euros, contre 135 euros pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, ainsi que pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Soit une hausse de 14 euros, cohérente avec celle observée aux États-Unis, où le tarif est passé de 119 à 129 dollars.
Le reste de la grille tarifaire donne une idée de l’ampleur que peut prendre une réparation hors garantie. Aux États-Unis, Apple facture 159 dollars pour un dos en verre endommagé, 249 dollars pour l’objectif photo arrière, 329 dollars pour l’écran de l’iPhone 18 Pro, et jusqu’à 419 dollars en cas de dommages combinés sur l'écran et le dos en verre. En France, l'écran de l'iPhone 18 Pro grimpe à 405 euros, et certains dommages sur le Pro Max peuvent dépasser 1 000 euros au total.
Cette hausse s’explique en partie par la capacité des nouvelles batteries elles-mêmes. Selon les fiches techniques européennes d’Apple, l'iPhone 18 Pro embarque une batterie de 4 056 mAh, contre 3 988 mAh sur l'iPhone 17 Pro, tandis que le Pro Max passe de 4 823 à 5 391 mAh. Des composants plus volumineux, donc potentiellement plus coûteux à produire et à remplacer.
Un argument de poids pour vendre AppleCare
Cette actualisation tarifaire n’arrive pas par hasard. Apple a profité du lancement des iPhone 18 Pro pour étendre en France la couverture contre la perte et le vol à l’iPad et à l’Apple Watch, jusqu’ici réservée à l’iPhone. Cette protection couvre désormais jusqu’à deux incidents de perte ou de vol par an sur chacun de ces appareils. Apple avance même un argument comptable : un utilisateur qui assure simultanément un iPhone, un iPad et une Apple Watch peut économiser jusqu'à 13,48 euros par mois par rapport à trois contrats AppleCare+ distincts avec cette même couverture.
Des tarifs de réparation hors garantie plus élevés donnent donc mécaniquement plus de poids à cet argument commercial, notamment en faveur d’AppleCare One, la formule d’abonnement unique récemment déployée en France. La hausse suffira-t-elle à convaincre davantage d’acheteurs de souscrire une couverture, plutôt que de risquer une facture salée en cas de panne après la première année de garantie ?