Le principe repose sur une division du travail. Le robot principal, cylindrique et massif, s’occupe des grandes zones dégagées : il aspire, lave à la vapeur grâce à une serpillière rotative PowerSpin Max de 60 mm, exerce une pression de 46 newtons, soit environ 4,7 kg, et sèche le sol à l’air chaud pour préserver le parquet. Sa navigation combine un lidar double ligne ClearView Pro, une intelligence artificielle PrecisionVision et des caméras montées sur le dessus pour cartographier les grands logements avec davantage de précision.

Dès qu’il atteint une zone hors de portée, un bras mécanique stabilisé y dépose le second robot, un modèle compact de seulement 8,35 cm de hauteur pour 29,8 cm de largeur, directement issu du Roomba Plus 575 Combo déjà commercialisé. Sa raclette PerfectEdge s’étend jusqu’à 31 mm pour nettoyer le long des plinthes, et ses roues omnidirectionnelles franchissent des seuils de 3,5 cm sans se coincer.