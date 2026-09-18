En Europe, Apple sera un peu moins alarmiste sur ces apps qui vous traquent

Apple vient de détailler la nouvelle version de sa fenêtre de consentement au pistage publicitaire pour l'Union européenne. Cette version modifiée de l'App Tracking Transparency (ATT) arrivera avec iOS 27.2 et iPadOS 27.2, et sera obligatoire dans cinq pays du continent.
Nous rapportions le mois dernier que l'autorité allemande de la concurrence avait clos son enquête sur l'ATT, après qu'Apple s'est engagée à revoir cette fenêtre jugée trop dissuasive envers les applications tierces. Les précisions apportées cette semaine montrent comment cet engagement se concrétise pour les développeurs et les utilisateurs européens.
Un bouton d'informations en plus, une demande renouvelable après un an
Le principe de l'ATT ne change pas. Une application doit toujours demander l'accord de l'utilisateur avant de relier les données qu'elle collecte à celles récupérées par d'autres apps ou sites visités appartenant à d'autres éditeurs. Si l'utilisateur donne son accord, ces informations lui permettront de retourner des publicités, d'en mesurer l'efficacité, ou de transmettre des données à un courtier en données. Cela concerne par exemple l'affichage de publicités choisies à partir d'informations issues d'autres applications, ou l'envoi d'une liste d'emails et d'identifiants publicitaires à un réseau publicitaire pour du reciblage.
Soulignons qu'il existe trois exceptions qui ne sont plus considérées comme de la collecte de données. Le premier concerne les données croisées uniquement sur l'appareil de l'utilisateur, sans transmission vers l'extérieur permettant de l'identifier. Le second vise les courtiers en données sollicités seulement pour détecter ou empêcher une fraude, une carte bancaire piratée par exemple. Le troisième s'applique quand ces mêmes courtiers évaluent la solvabilité d'un consommateur en vue d'une décision de crédit.
En France, la présentation de la fenêtre va changer. Les développeurs peuvent y ajouter un bouton "Informations complémentaires" pour détailler la demande. En Allemagne, en France, en Italie, en Pologne et en Roumanie, cette version devient la seule autorisée pour des raisons légales. Dans le reste de l'Union, les développeurs choisissent de l'adopter ou non.
Une application peut redemander l'autorisation un an après le premier choix de l'utilisateur, qu'il l'ait acceptée ou refusée ce jour-là, une possibilité propre à l'Union européenne. Ce rappel dépend toutefois d'un réglage distinct, valable pour toutes les applications à la fois et si l'utilisateur l'a désactivé dans les paramètres de son appareil, aucune application ne peut le solliciter à nouveau. Au passage, ce réglage porte un nom différent selon la région : "Allow Apps to Request to Link Your Activity Across Companies" dans l'Union européenne, contre "Allow Apps to Request to Track" ailleurs dans le monde.