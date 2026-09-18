En Europe, Apple sera un peu moins alarmiste sur ces apps qui vous traquent

zebaffe

« Les gens comme vous » , direct dans la condescendance.

Sur le fond, c’est pourtant très simple : la loi exige de recueillir le consentement préalable pour poser des traceurs (analytics, pub ciblée, etc.). Les bannières sont juste la mise en œuvre pratique de cette obligation.

Et comme Clubic vit de la pub et pas du Saint-Esprit, ils doivent te demander ton avis. Wikipédia peut s’en passer parce qu’ils vivent de dons. Si tu supprimes la pub ciblée sans proposer de modèle alternatif, tu penses que les médias gratuits vont se financer comment ? Tout le monde passe en abonnement payant ?

Cela aurait pu se faire en 10mn : Rendre l’option au navigateur une bonne fois pour toute, et là, l’ue aurait pu l’imposer.

En attendant, on a des merdes de partout.

Mais c’est cool d’aimer tout ce que fait l’UE. C’est rare.