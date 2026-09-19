Pour rester dans la course et ne pas frustrer leurs clients et partenaires, les entreprises ont bien compris que la signature électronique est devenue essentielle. Cependant, des questions demeurent : une signature électronique est-elle sécurisée et offre-t-elle des garanties juridiques concrètes ? On fait le point sur ce sujet qui concerne à la fois les PME et les grands groupes.