Contrats de travail, bulletins de paie, avenants, documents liés au CSE, dossiers individuels… Les services RH manipulent un volume croissant de documents soumis à des obligations légales strictes. Entre exigences du Code du travail, durées de conservation spécifiques et impératifs imposés par le RGPD, la gestion administrative devient un exercice d’équilibriste.

La digitalisation a permis d’améliorer la productivité et de simplifier l’accès aux documents. Mais elle impose également de nouvelles responsabilités : sécuriser les accès, tracer les consultations, prévenir les altérations et pouvoir justifier chaque action en cas de contrôle.

Dans ce contexte, les entreprises cherchent des solutions capables d’aller au-delà du simple archivage électronique.