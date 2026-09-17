L'Apple Watch Series 12 réserve une petite surprise aux utilisateurs qui envisagent de remplacer leur montre récente. Malgré des dimensions d’écran inchangées, le boîtier évolue légèrement, avec une conséquence visible sur les bordures autour de la dalle.
Présentées la semaine dernière aux côtés de l’Apple Watch Ultra 4, les Apple Watch Series 12 seront livrées dès vendredi, avec plusieurs nouveautés sous le capot, dont la puce S11 et un nouveau système de suivi de la santé. Mais Apple n’a pas tout dit sur cette nouvelle génération. Un détail de conception se découvre en comparant ses dimensions à celles des deux précédentes : le boîtier s’élargit légèrement, sans que l’écran ne gagne le moindre millimètre.
Apple Watch Series 12 : un boîtier légèrement plus large, mais le même écran
Les chiffres publiés sur le site d'Apple parlent d'eux-mêmes. En version 42 mm, la Series 12 mesure 37 mm de large, contre 36 mm sur les Series 10 et 11. En version 46 mm, la largeur atteint 40 mm là où les deux générations précédentes s'arrêtaient à 39 mm. La hauteur du boîtier reste quant à elle identique pour les deux formats.
Les résolutions d'écran, en revanche, n'ont pas bougé : 374 × 446 pixels pour le modèle 42 mm, soit 970 mm² de surface d'affichage, et 416 × 496 pixels pour le 46 mm, soit 1 196 mm². Les trois dernières générations partagent exactement les mêmes dalles. Par conséquent, la Series 12 arbore un boîtier plus large avec un affichage inchangé laissant davantage de place aux bordures.
Pourquoi les bordures de l’Apple Watch Series 12 sont-elles plus épaisses ?
Malgré l'absence d'explication officielle, le géant de Cupertino n'a vraisemblablement pas fait ce choix sans raison. La Series 12 embarque un Health Sensing System inédit et une RAM doublée, dont le constructeur n'a d'ailleurs pas soufflé mot lors de sa keynote. Ces nouveaux composants pourraient donc avoir poussé Apple à revoir légèrement les dimensions du boîtier, sans pour autant toucher à celles de l'écran.
Ce détail est d'autant plus étonnant qu'Apple suit généralement le chemin inverse. Au fil des générations, les bordures de ses produits ont eu tendance à se réduire pour faire davantage de place à l'écran. C'est notamment le cas de l'Apple Watch, dont les bordures ont progressivement diminué au fil des modèles. La Series 12 fera donc légèrement exception à la règle, avec un boîtier qui s'élargit sans que l'écran ne gagne le moindre millimètre.