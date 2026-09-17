Les chiffres publiés sur le site d'Apple parlent d'eux-mêmes. En version 42 mm, la Series 12 mesure 37 mm de large, contre 36 mm sur les Series 10 et 11. En version 46 mm, la largeur atteint 40 mm là où les deux générations précédentes s'arrêtaient à 39 mm. La hauteur du boîtier reste quant à elle identique pour les deux formats.

Les résolutions d'écran, en revanche, n'ont pas bougé : 374 × 446 pixels pour le modèle 42 mm, soit 970 mm² de surface d'affichage, et 416 × 496 pixels pour le 46 mm, soit 1 196 mm². Les trois dernières générations partagent exactement les mêmes dalles. Par conséquent, la Series 12 arbore un boîtier plus large avec un affichage inchangé laissant davantage de place aux bordures.