Gare à votre porte-monnaie si vous endommagez votre Apple Watch Series 12 ! Certains modèles peuvent rapidement coûter cher en réparations, parfois encore plus cher que de réparer une Watch Ultra 4 !
Aux côtés des annonces de l'iPhone Duo pliable et de l'iPhone 18 Pro Max, Apple a présenté ses nouvelles montres connectées : l'Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4. Un modèle a fait son grand retour, la version céramique. Mais derrière l'élégance de ce modèle, des tarifs de réparation onéreux.
Grille tarifaire selon les matériaux
Si l'Apple Watch Series 12 marque le retour des finitions en céramique, il faudra y faire particulièrement attention. Ces versions se déclinent en deux coloris : « Pearl White » et « Night Blue ».
Les modèles en céramique sont commercialisés à un prix de départ de 1 049 euros. Ce tarif s'avère supérieur à celui de la version en aluminium de la Series 12, proposée à partir de 449 euros, ainsi qu'à celui de l'Apple Watch Ultra 4, dont le prix est fixé à 899 euros.
Le tarif des réparations pique également
Forcément, quand on opte pour une montre plus chère à l'achat, elle peut également coûter plus cher en réparations. Pour les utilisateurs qui n'optent pas pour la garantie AppleCare+, les tarifs sont élevés.
Pour l'Apple Watch Series 12 en céramique, le coût d'une réparation pour « autres dommages » (terme désignant les interventions hors remplacement de batterie) s'élève à 739 euros. Le changement de batterie seul est quant à lui facturé 109 euros.
Concernant l'Apple Watch Ultra 4, la prise en charge pour « autres dommages » est tarifée à 639 euros. De son côté, la réparation pour « autres dommages » sur la Series 12 en aluminium s'établit à 358,99 euros pour la version Wi-Fi et 428,99 euros pour la version Wi-Fi + Cellulaire.
Les formules AppleCare+ disponibles
Pour les détenteurs d'un contrat AppleCare+, la franchise pour faire réparer une Apple Watch Series 12 est de 59,99 euros par an, contre 69,99 euros par an pour l'Apple Watch Ultra 4.
Les plans de garantie mensuels disponibles sont les suivants :
- AppleCare+ avec couverture contre le vol et la perte : 5,99 euros par mois pour la Series 12 et 6,99 euros par mois pour l'Ultra 4.
- AppleCare One : 20,99 euros par mois pour une couverture incluant jusqu'à trois appareils.