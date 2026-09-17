Depuis le 28 juillet 2021, la loi allemande sur la conduite autonome (Gesetz zum autonomen Fahren) autorise la circulation de véhicules de niveau 4 dans des zones de service définies à l'avance, en usage régulier et commercial, et le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) délivre, au cas par cas, les autorisations d'exploitation prévues par ce texte. Basé à Flensburg, dans le nord du pays, le KBA supervise l'ensemble des homologations de véhicules en Allemagne et a validé pour ce trajet la conduite entièrement automatisée, sans aucune reprise en main humaine prévue sur le parcours.

Comme l'indique notre confrère Frandroid, la catégorie 4 de la classification internationale SAE (Society of Automotive Engineers) réserve ce niveau d'autonomie aux véhicules capables de rouler seuls sur un itinéraire et dans des conditions fixées à l'avance, et le trajet entre Edermünde et le magasin Lidl constitue précisément l'une de ces zones, validée individuellement avant toute mise en circulation.

« L'Allemagne est un marché important pour Einride. Nous sommes ravis d'apporter cette technologie sur les routes publiques du plus grand marché du transport routier d'Europe, aux côtés de Lidl et de l'écosystème plus large du groupe Schwarz. Le processus d'homologation allemand est parmi les plus exigeants au monde, et l'obtenir nous donne une base pour nous développer avec confiance », a déclaré Roozbeh Charli, directeur général d'Einride.

Pour Christian Hirte, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral des Transports, « la conduite autonome et sans émission est passée d'une vision d'avenir à une réalité sur nos routes. Ce type de projet permet de concilier action climatique, compétitivité économique et souveraineté technologique ». Le ministère fédéral des Transports soutient le projet par l'intermédiaire du Mobility Data Space, une plateforme d'échange de données consacrée à la mobilité, tandis que l'Allemagne et seize autres États membres de l'Union européenne travaillent à harmoniser leurs règles sur la conduite autonome.