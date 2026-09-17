Einride fait rouler pour Lidl, en Hesse, un camion électrique sans cabine, sans conducteur ni opérateur de sécurité à bord, entre un centre de distribution et un magasin. Le Kraftfahrt-Bundesamt, l'Office fédéral allemand des transports motorisés (KBA), a délivré à ce trajet sa toute première autorisation de conduite en autonomie complète sur route publique.
Le convoi relie le siège administratif et le centre de distribution de Lidl à Edermünde, près de Kassel, à un magasin voisin, jusqu'à trois fois par jour, et sa plateforme électrique et zéro émission accueille quinze palettes Europe.
Le test durera quatre mois chez cette enseigne du groupe Schwarz et portera sur plus de 3 000 palettes transportées. En Allemagne, le secteur du transport routier subit une pénurie de chauffeurs, alors qu'Einride exploite environ 250 véhicules autonomes pour plus de trente clients dans sept pays.
Le feu vert inédit du régulateur allemand
Depuis le 28 juillet 2021, la loi allemande sur la conduite autonome (Gesetz zum autonomen Fahren) autorise la circulation de véhicules de niveau 4 dans des zones de service définies à l'avance, en usage régulier et commercial, et le Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) délivre, au cas par cas, les autorisations d'exploitation prévues par ce texte. Basé à Flensburg, dans le nord du pays, le KBA supervise l'ensemble des homologations de véhicules en Allemagne et a validé pour ce trajet la conduite entièrement automatisée, sans aucune reprise en main humaine prévue sur le parcours.
Comme l'indique notre confrère Frandroid, la catégorie 4 de la classification internationale SAE (Society of Automotive Engineers) réserve ce niveau d'autonomie aux véhicules capables de rouler seuls sur un itinéraire et dans des conditions fixées à l'avance, et le trajet entre Edermünde et le magasin Lidl constitue précisément l'une de ces zones, validée individuellement avant toute mise en circulation.
« L'Allemagne est un marché important pour Einride. Nous sommes ravis d'apporter cette technologie sur les routes publiques du plus grand marché du transport routier d'Europe, aux côtés de Lidl et de l'écosystème plus large du groupe Schwarz. Le processus d'homologation allemand est parmi les plus exigeants au monde, et l'obtenir nous donne une base pour nous développer avec confiance », a déclaré Roozbeh Charli, directeur général d'Einride.
Pour Christian Hirte, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral des Transports, « la conduite autonome et sans émission est passée d'une vision d'avenir à une réalité sur nos routes. Ce type de projet permet de concilier action climatique, compétitivité économique et souveraineté technologique ». Le ministère fédéral des Transports soutient le projet par l'intermédiaire du Mobility Data Space, une plateforme d'échange de données consacrée à la mobilité, tandis que l'Allemagne et seize autres États membres de l'Union européenne travaillent à harmoniser leurs règles sur la conduite autonome.
Un test de quatre mois entre l'entrepôt et le magasin
Thomas Dangelmayer est responsable de la logistique opérationnelle chez Lidl en Allemagne. Selon lui, « L'intelligence crée de l'efficacité, et c'est le socle d'une disponibilité produit fiable en permanence. Avec ce projet, nous testons un jalon technologique, progressivement et en toute sécurité, en conditions réelles, pour examiner comment intégrer au mieux des solutions pérennes à la logistique de nos sites » . « Une logistique pérenne ne se construit pas en attendant, mais par une action proactive », a ajouté Serhan Yildirim, responsable de Schwarz Logistics Solutions.
Hors d'Allemagne, Einride fait rouler des camions sans cabine aux États-Unis et dans d'autres pays européens, pour des clients qui lui confient des volumes réguliers sur des horaires fixes, et l'entreprise, fondée en Suède, a fait cette annonce conjointement depuis Stockholm et depuis Edermünde.
Einride étendra ce service à un modèle multi-arrêts, avec plusieurs livraisons sur un même trajet plutôt qu'une liaison unique entre deux points, tandis que le groupe Schwarz discute par ailleurs d'autres déploiements de ce type pour ses filiales en Allemagne.