Au fil des années, les assistants vocaux n'ont cessé d'évoluer. L'un d'entre eux n'a pas offert les évolutions escomptées : Siri. L'assistant d'Apple est passé de l'un des meilleurs du marché il y a quelques années à un assistant complètement dépassé par la concurrence. Pourquoi ?
Alors que les versions bêta d'iOS 27 montrent des améliorations de Siri AI en vue de la version stable, l'outil d'Apple se rapproche de son concept d'origine. Durant plusieurs années, Siri a affiché des résultats inférieurs à ceux de concurrents comme Google Assistant, Cortana et Alexa lors de tests comparatifs, se classant généralement en dernière position. Apple avait pourtant bousculé ce marché en intégrant Siri à l'iPhone 4s le 4 octobre 2011.
Un concept initial axé sur l'exécution de tâches
Siri n'a pas été créé par Apple. L'entreprise a racheté l'application en avril 2010 pour un montant estimé à 200 millions de dollars. À cette époque, Siri était une application tierce disponible sur l'App Store, développée par Dag Kittlaus et Adam Cheyer.
Les concepteurs souhaitaient faire de Siri un moteur d'action capable d'effectuer directement des tâches. L'application se connectait à des API externes, telles qu'OpenTable, TaxiMagic, StubHub, MovieTickets.com et Citysearch, pour réserver des tables au restaurant, acheter des billets ou consulter des horaires de cinéma sur simple commande vocale ou textuelle.
Les modifications apportées après le rachat par Apple
Après l'acquisition, Apple a retiré cette capacité d'exécution directe. Plusieurs raisons expliquent cette décision. Déjà, certaines API web cessaient de fonctionner lors des modifications d'API ou des mises à jour de sites internet.
Ensuite, les entreprises partenaires ne souhaitaient pas qu'Apple prélève une commission sans que les utilisateurs n'ouvrent directement leurs applications.
Enfin, la possibilité pour Siri d'exécuter des tâches risquait de contourner le système de paiement d'Apple, empêchant la perception de sa commission sur les applications.
L'impact du décès de Steve Jobs
Le décès de Steve Jobs a constitué un changement majeur dans le développement du projet. Au sein d'Apple, plusieurs voix ont indiqué que Siri avait perdu son orientation après la mort du cofondateur, qui avait planifié un avenir précis pour l'assistant.
S'exprimant auprès de CNN, Dag Kittlaus a confirmé que Steve Jobs travaillait à l'intégration de Siri dans iOS avant sa disparition. Dag Kittlaus a expliqué avoir démissionné d'Apple à la suite du décès de Steve Jobs, déclarant que ce dernier était le seul au sein de l'entreprise à partager sa vision initiale de Siri.
Le positionnement d'Apple face à la concurrence
Interrogé sur le retard d'Apple par rapport à Samsung et Google dans le déploiement de l'intelligence artificielle, Dag Kittlaus a attribué cette situation au fonctionnement interne d'Apple. Selon lui, l'entreprise concentre prioritairement ses efforts sur les lancements de ses propres produits, ce qui lui a fait manquer la phase initiale d'intégration de l'IA, pourtant un succès pour d'autres acteurs.
Avec les récentes évolutions apportées à Siri AI, l'assistant tend aujourd'hui à se rapprocher de la vision originelle pensée par ses créateurs.