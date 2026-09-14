Le géant néerlandais ASML bénéficie grandement du boom de l'IA. Le groupe vit même sûrement la meilleure période de son histoire.
Si l'on parle beaucoup de NVIDIA comme du plus grand bénéficiaire du boom de l'IA - et il est vrai que le groupe est dorénavant celui affichant la plus grande capitalisation au monde -, ASML est aussi dans une excellente position. Car si les GPU de NVIDIA sont les plus prisés au monde pour entraîner les IA, les machines d'ASML sont les seules qui existent pour produire les puces IA. Une position qui n'a jamais été aussi dominante qu'aujourd'hui.
Les machines EUV de la génération actuelle sont toutes vendues jusqu'à 2027
ASML est dans une position unique, dont même un NVIDIA ou même un TSMC ne peuvent se prévaloir : être le seul pourvoyeur d'un équipement indispensable, les machines de lithographie les plus avancées, à ultra-violet extrême (EUV).
C'est tellement le cas que les machines de photolithographie EUV d'ASML sont vendues jusqu'à 2027. Et la soif pour de nouveaux équipements ne serait pas encore étanchée selon le directeur financier de la boîte, Roger Dassen.
Les géants des semi-conducteurs ont tous programmé le début de l'utilisation de la machine la plus chère High NA
« Pouvez-vous m'en donner davantage ? Pouvez-vous me le fournir rapidement ? » a ainsi illustré le responsable, en évoquant les discussions avec un client, comme rapporté par Reuters. Des machines qui pourtant coûtent environ 200 millions de dollars pièce. Et pour ce qui est des machines de prochaine génération, dites High NA, à près de 400 millions d'euros l'unité, elles commencent aussi à faire leur trou.
En effet, Intel a déjà annoncé que ces machines répondaient aux normes de débit et de fiabilité. SK Hynix, Samsung et TSMC ont de leur côté déjà fixé une date pour le début d'utilisation de ces équipements exceptionnels, capables d'imprimer des structures et des transistors 40% plus petits qu'avec les machines EUV standard. Autant dire que son monopole s'accroît, ASML étant depuis la fin des années 2010 le seul fabricant de machines EUV, quand les Nikon, Canon et autres nouveaux concurrents chinois en sont encore aux machines DUV.