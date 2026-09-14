« Pouvez-vous m'en donner davantage ? Pouvez-vous me le fournir rapidement ? » a ainsi illustré le responsable, en évoquant les discussions avec un client, comme rapporté par Reuters. Des machines qui pourtant coûtent environ 200 millions de dollars pièce. Et pour ce qui est des machines de prochaine génération, dites High NA, à près de 400 millions d'euros l'unité, elles commencent aussi à faire leur trou.

En effet, Intel a déjà annoncé que ces machines répondaient aux normes de débit et de fiabilité. SK Hynix, Samsung et TSMC ont de leur côté déjà fixé une date pour le début d'utilisation de ces équipements exceptionnels, capables d'imprimer des structures et des transistors 40% plus petits qu'avec les machines EUV standard. Autant dire que son monopole s'accroît, ASML étant depuis la fin des années 2010 le seul fabricant de machines EUV, quand les Nikon, Canon et autres nouveaux concurrents chinois en sont encore aux machines DUV.