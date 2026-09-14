MattS32

Un détail pratique à connaître, que nous avons pu expérimenter : chaque fichier ne doit pas dépasser 500 ko pour être traité, soit à peine plus lourd qu’une photo compressée. Une contrainte sans conséquence en usage classique, mais qui pourrait, on l’imagine, poser souci si le PDF a entretemps été scanné ou réenregistré, une manipulation qui a tendance à alourdir sensiblement la taille d’un fichier.

La vérification via upload du fichier est basée uniquement sur la signature électronique du PDF. Donc si c’est imprimé puis scanné, ça échouera à la vérification, faute de signature numérique.

Une simple impression virtuelle dans un autre PDF, avec PDFCreator par exemple, suffit à empêcher la vérification :

Si le document a été imprimé et scanné, la validation doit passer par la lecture du QR.

De même, si le fichier PDF a été altéré, ne serait ce que d’un seul octet, la vérification du PDF échoue, mais il reste possible de le vérifier avec le QR.

Les testeurs ont aussi remarqué que si le destinataire du document est obligatoire, le motif d’utilisation, lui, reste facultatif. Rien n’empêche donc, en théorie, qu’un même justificatif soit réutilisé pour un usage différent de celui prévu au départ, dès lors qu’il est adressé au même destinataire.

Il y a quand même aussi une limitation de la durée de validité (un mois) qui limite les possibilité de réutilisation.