IA vs Humains : Microsoft vient de publier son code de conduite

Le document reprend l'idée de superintelligence humaniste avancée par Microsoft en novembre dernier avec une IA utile aux personnes, limitée par des règles fixées à l'avance, et qui reste sous contrôle humain. Concrètement, elle ne doit jamais résister à un arrêt, élargir seule son champ d'action, ni se fixer des objectifs qu'on ne lui a pas donnés. Le code fixe aussi des contraintes absolues, à savoir, ne jamais concevoir d'armes de destruction massive, mettre en danger des enfants, ni manipuler des personnes à grande échelle. Si une tâche l'exige, le modèle doit échouer plutôt que d'enfreindre une de ces règles. En théorie, ce n'est donc pas l'IA de Microsoft qui va régler le réchauffement climatique en éradiquant les humains.