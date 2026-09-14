Lancée au Japon le 14 septembre 2001 (le 3 mai 2002 en Europe), la GameCube n’a jamais approché les ventes de la PlayStation 2. Mais avec plus de 200 millions de jeux écoulés et une ludothèque devenue culte, la console de Nintendo a laissé une trace bien plus profonde que ses presque 22 millions d’exemplaires ne le laissent penser.
Vingt-cinq ans plus tard, les chiffres restent cruels. Nintendo n’a vendu qu’environ 22 millions de GameCube (exactement 21,74 millions pour les titilleurs), quand Sony dépassait les 160 millions de PlayStation 2. Sur le papier, le match n’a donc jamais vraiment existé. Pourtant, difficile aujourd’hui de réduire le petit cube violet à un échec : ses jeux se sont écoulés à plus de 200 millions d’exemplaires, soit un ratio insolent de près de 9,5 jeux vendus par console, et plusieurs d’entre eux comptent encore parmi les épisodes les plus appréciés de leurs séries.
Pour comprendre ce drôle de destin, il faut toutefois remonter une génération plus tôt, lorsque Nintendo avait déjà commencé à perdre du terrain face à Sony.
Après la Nintendo 64, un retard difficile à rattraper
La Nintendo 64 s’était vendue à environ 33 millions d’exemplaires, contre plus de 100 millions pour la première PlayStation. Nintendo avait notamment payé cher son attachement à la cartouche, limitée à quelques dizaines de mégaoctets quand les CD de Sony offraient beaucoup plus d’espace aux développeurs. Square et Enix avaient choisi la PlayStation pour Final Fantasy VII et Dragon Quest VII, privant la Nintendo 64 de deux séries essentielles au Japon.
Avec sa GameCube, Nintendo passe enfin au disque optique, mais à sa manière. Ses mini-DVD propriétaires se limitent à 1,46 Go, tandis que la PlayStation 2 utilise des DVD classiques et possède surtout un argument redoutable pour l’époque : elle peut aussi servir de lecteur de films.
Sony bénéficie en outre d’une avance confortable, puisque sa console arrive environ un an et demi plus tôt. En 2001, la PlayStation 2 occupe en effet déjà largement le terrain. Sega vient d’abandonner la production de la Dreamcast, tandis que Microsoft s’apprête à lancer la première Xbox.
- Design iconique de la manette GameCube
- Compatible consoles Nintendo et PC
- Prise en main agréable
Une petite console, mais une ludothèque qui a traversé les années
Au bout du compte, la PS2 domine le marché avec plus de 160 millions d’unités écoulées, devant la Xbox à environ 24 millions et la GameCube autour de 22 millions. La Dreamcast ferme la marche avec un peu plus de 9 millions de consoles vendues.
Mais la console de Nintendo possède un atout que les chiffres de ventes de machines racontent mal : ses jeux. Super Smash Bros. Melee, son titre le plus vendu, exploite parfaitement les quatre ports manettes présents en façade. The Legend of Zelda: The Wind Waker, moqué dès sa présentation officielle pour ses graphismes en cel shading au point d’être surnommé « Celda », est depuis devenu l’un des épisodes les plus emblématiques de la série.
Une postérité qui n’est d’ailleurs plus seulement entretenue par les collectionneurs. Depuis 2025, Nintendo propose sur Switch 2 une bibliothèque GameCube réservée aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Elle réunit aujourd’hui onze jeux, dont Wind Waker, F-Zero GX, Luigi’s Mansion, SoulCalibur II et Super Mario Sunshine avec une image plus nette, des sauvegardes instantanées et du multijoueur en ligne.
Nintendo expérimente aussi beaucoup avec le Game Boy Advance. Une soixantaine de jeux peuvent communiquer avec la console portable grâce à un câble Link, tandis que le Game Boy Player, installé sous la GameCube, permet de lancer directement les cartouches Game Boy, Game Boy Color et GBA sur un téléviseur.
La machine aura même droit à quelques curiosités, comme le Panasonic Q, une version argentée équipée d’un véritable lecteur DVD. Commercialisée uniquement au Japon et vendue à moins de 100 000 exemplaires, elle coûtait toutefois plus cher que l’achat séparé d’une GameCube et d’un lecteur DVD. Quand le marketing plane à 10 000 mètres.
Commercialement, Nintendo a clairement perdu cette manche avec la GC. Mais vingt-cinq ans plus tard, ce ne sont pas les courbes de ventes que l’on retient lorsque l’on parle de la GameCube. Ce sont surtout Melee, Wind Waker, Metroid Prime, Mario Kart: Double Dash!! et cette drôle de poignée qui donnait presque envie d’emporter la console partout.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse