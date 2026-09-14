Vingt-cinq ans plus tard, les chiffres restent cruels. Nintendo n’a vendu qu’environ 22 millions de GameCube (exactement 21,74 millions pour les titilleurs), quand Sony dépassait les 160 millions de PlayStation 2. Sur le papier, le match n’a donc jamais vraiment existé. Pourtant, difficile aujourd’hui de réduire le petit cube violet à un échec : ses jeux se sont écoulés à plus de 200 millions d’exemplaires, soit un ratio insolent de près de 9,5 jeux vendus par console, et plusieurs d’entre eux comptent encore parmi les épisodes les plus appréciés de leurs séries.

Pour comprendre ce drôle de destin, il faut toutefois remonter une génération plus tôt, lorsque Nintendo avait déjà commencé à perdre du terrain face à Sony.