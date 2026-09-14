Le 6 septembre, un Boeing 767 assurant un vol cargo pour Amazon Prime Air a quitté la piste de l'aéroport de Miami avant de s'embraser, faisant ce jour-là cinq morts et cinq blessés. Une semaine plus tard, le bilan humain n'a pas bougé, mais l'enquête du NTSB, l'agence fédérale indépendante du gouvernement des États-Unis chargée de mener les enquêtes sur les accidents de transport civil, a révélé des éléments troublants sur les derniers instants du vol. Amazon, de son côté, a annoncé dimanche la suspension de sa collaboration avec 21 Air, la compagnie qui exploitait l'appareil.