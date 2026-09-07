La FAA et le NTSB (Conseil national américain de la sécurité des transports) ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette sortie de piste. Le NTSB a dépêché une équipe dirigée par sa présidente, Jennifer Homendy, et doit tenir une conférence de presse à Miami dès ce lundi. On a par ailleurs appris que les échanges avec la tour de contrôle ne font état d'aucune déclaration d'urgence de la part des pilotes avant l'atterrissage. Pour l'heure, aucune hypothèse, qu'elle soit technique, humaine ou météorologique, n'a été formellement privilégiée.