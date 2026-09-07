Un Boeing 767, qui assurait une liaison Prime Air pour Amazon, a raté sa piste à l'aéroport de Miami ce week-end avant de s'embraser dans un champ voisin. Cinq morts et cinq blessés sont à déplorer, et une enquête fédérale vient de démarrer.
Dimanche après-midi, le vol cargo Prime Air 7598 a fini par quitter la piste de l'aéroport international de Miami, en provenance de Porto Rico. L'aéronef, un Boeing 767-300, a percuté plusieurs véhicules avant de s'immobiliser en flammes. Les pompiers ont dû mener une opération de désincarcération pour libérer des automobilistes piégés, tout en extrayant l'équipage piégé dans le cockpit alors que les moteurs brûlaient. Amazon, la compagnie 21 Air et les autorités fédérales ont depuis multiplié les déclarations. Sur place, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.
Un avion-cargo d'Amazon s'écrase à Miami, cinq morts à déplorer
Peu avant 14 heures dimanche heure locale, le vol Prime Air 7598 atterrit à l'aéroport international de Miami après avoir décollé de San Juan, à Porto Rico. L'appareil, un Boeing 767-300 exploité par la compagnie de fret 21 Air, qui opère pour le géant du e-commerce, roulait encore à près de 210 km/h en quittant la partie utilisable de la piste 30, selon les données de Flightradar24, avant de traverser une route, faucher plusieurs véhicules et finir sa course, en flammes, dans un champ adjacent à l'aéroport.
Le bilan communiqué par la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, est assez lourd, puisqu'il fait état de cinq décès et cinq autres blessées, dont trois dans un état critique. Sur place, les pompiers ont mené une opération de désincarcération complexe pour libérer des automobilistes piégés, avant d'extraire le pilote et le copilote, piégés dans le cockpit alors que les moteurs de l'appareil étaient la proie des flammes.
Près de 200 pompiers et plus de soixante unités du Miami-Dade Fire Rescue, les soldats du feu locaux, ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie, en recourant à une mousse spéciale pour venir à bout des flammes. Des équipes spécialisées en matières dangereuses ont ensuite coupé le moteur endommagé pour juguler une fuite de kérosène, toujours active plusieurs heures après l'accident. Présente sur le tarmac, la maire Daniella Levine Cava a elle-même fait état, sur X, d'un point de situation reçu de la FAA, l'agence gouvernementale américaine qui assure la régulation de l'aviation civile, à mesure que les opérations se poursuivaient.
Amazon, Boeing et 21 Air réagissent au drame
La FAA et le NTSB (Conseil national américain de la sécurité des transports) ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette sortie de piste. Le NTSB a dépêché une équipe dirigée par sa présidente, Jennifer Homendy, et doit tenir une conférence de presse à Miami dès ce lundi. On a par ailleurs appris que les échanges avec la tour de contrôle ne font état d'aucune déclaration d'urgence de la part des pilotes avant l'atterrissage. Pour l'heure, aucune hypothèse, qu'elle soit technique, humaine ou météorologique, n'a été formellement privilégiée.
Par contre, près de 200 vols ont été annulés dimanche, et seules deux des quatre pistes de l'aéroport ont rouvert dans la soirée. Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a prévenu les voyageurs de s'attendre à d'importants retards, voire à de possibles annulations, encore ces prochaines heures. Un nouveau coup dur pour l'aviation américaine.
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