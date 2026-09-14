Mark Gurman de Bloomberg confirme l’existence de deux manettes de jeu développées en interne par Apple, repérées début septembre dans le code de macOS 26.7. Le projet pourrait finalement être commercialisé sous la marque Beats plutôt que sous celle d’Apple.
Apple vend déjà des manettes tierces comme la Backbone One ou la SteelSeries Nimbus+ via sa boutique en ligne, mais la firme de Cupertino chercherait désormais à s’approprier directement ce marché du gamepad pour iPhone. Des indices repérés début septembre par l’utilisateur pdfu sur les forums MacRumors, dans la première version candidate de macOS 26.7, viennent d’être corroborés par Mark Gurman une semaine plus tard, qui confirme qu’Apple planche activement sur ses propres accessoires de jeu.
Deux modèles aux profils bien distincts
Le code retrouvé décrit deux manettes aux caractéristiques différentes, identifiées en interne sous les noms T6502 et T1057. Le modèle T6502, le plus basique des deux, se connecterait uniquement en USB, sans capteur de mouvement, mais avec un bouton Options et un système haptique reposant sur quatre canaux logiciels répartis entre les poignées gauche et droite. Le modèle T1057 s’annonce plus avancé : compatible USB et Bluetooth, il intégrerait un accéléromètre et un gyroscope pour des commandes basées sur le mouvement, avec un seul moteur haptique adressable plutôt que la répartition gauche-droite de son homologue.
Détail qui a particulièrement retenu l’attention des observateurs : le profil de T1057 s’identifierait non seulement via les identifiants USB et Bluetooth habituels d’Apple, mais également via un identifiant vendeur Beats, ce qui a largement nourri l’hypothèse d’un lancement sous cette marque. Ce code, initialement présent de façon accessible aux utilisateurs et non cantonné aux versions internes de développement, a depuis été retiré dès la seconde version candidate de macOS 26.7, sans qu’Apple n’explique cette suppression. Impossible donc de savoir si le projet a été annulé, simplement retardé, ou orienté vers une autre piste de développement.
Des manettes sous la marque Beats pour toucher un public plus large
Selon Gurman, l’accessoire serait effectivement développé sous la supervision de dirigeants Beats plutôt que par l’équipe design habituelle d’Apple. Ce choix de marque permettrait à la firme de cibler des tarifs plus accessibles, en s’affranchissant des matériaux et finitions premium généralement associés au nom Apple. Le journaliste souligne également qu’Apple a déjà utilisé Beats par le passé pour explorer des catégories de produits moins familières, sans engager directement son propre nom dans l'expérimentation.
Pour rappel, les utilisateurs peuvent déjà connecter des manettes certifiées MFi à leurs appareils Apple, ainsi que des manettes de consoles traditionnelles comme la DualShock de PlayStation ou la manette sans fil Xbox. Une manette conçue en interne par Apple ou Beats viendrait donc renforcer une offre déjà large, avec un bénéfice potentiel pour l’écosystème de jeu de l’Apple TV 4K et l’engagement autour des jeux AAA de plus en plus nombreux sur iOS et Mac.
Aucun calendrier de sortie n’a pour l’instant été évoqué par Gurman. On évoque depuis des mois le lancement imminent d'une nouvelle Apple TV 4K, avec un nouveau processeur graphique pour faire tourner des jeux plus exigeants. Le lancement conjoint d'une manette aurait du sens pour vendre la box TV comme une petite console de jeux prête à l'emploi, à condition de rester dans l'écosystème Apple.