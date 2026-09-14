Le code retrouvé décrit deux manettes aux caractéristiques différentes, identifiées en interne sous les noms T6502 et T1057. Le modèle T6502, le plus basique des deux, se connecterait uniquement en USB, sans capteur de mouvement, mais avec un bouton Options et un système haptique reposant sur quatre canaux logiciels répartis entre les poignées gauche et droite. Le modèle T1057 s’annonce plus avancé : compatible USB et Bluetooth, il intégrerait un accéléromètre et un gyroscope pour des commandes basées sur le mouvement, avec un seul moteur haptique adressable plutôt que la répartition gauche-droite de son homologue.

Détail qui a particulièrement retenu l’attention des observateurs : le profil de T1057 s’identifierait non seulement via les identifiants USB et Bluetooth habituels d’Apple, mais également via un identifiant vendeur Beats, ce qui a largement nourri l’hypothèse d’un lancement sous cette marque. Ce code, initialement présent de façon accessible aux utilisateurs et non cantonné aux versions internes de développement, a depuis été retiré dès la seconde version candidate de macOS 26.7, sans qu’Apple n’explique cette suppression. Impossible donc de savoir si le projet a été annulé, simplement retardé, ou orienté vers une autre piste de développement.